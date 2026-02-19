Comiso. Conferimento abusivo di rifiuti, quattro deferimenti

Comiso, 19 febbraio 2026 – Quattro cittadini deferiti all’Autorità Giudiziaria per reati in materia ambientale

A seguito di pattugliamento mirato in particolari zone sensibili del territorio comunale, sono stati intercettati 4 cittadini di diversa nazionalità che abbandonavano illecitamente sul territorio, per strada, sacchi di rifiuti indifferenziati, così come ha informato il Comandante di Polizia Locale, Tina Turtula. Gli stessi sono stati fermati e condotti presso gli uffici di Piazza Fonte Diana e trattenuti per gli adempimenti di legge. Sono stati tutti identificati e denunciati alla Procura della Repubblica per i reati previsti in materia ambientale. L’operazione, a cui hanno preso parte tre operatori di Polizia Locale al seguito dell’Ispettore Raffaele Cassibba, è stata coordinata dal Commissario Salvatore Giardina e si inquadra nella ampia attività di monitoraggio del territorio sulla quale lavorano, costantemente, gli Assessori Dante Di Trapani e Giuseppe Alfano.

