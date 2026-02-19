Palermo, 19 febbraio 2026 – “Il Consiglio dei ministri ha risposto con tempestività e concretezza ai territori del Sud duramente colpiti dal maltempo. Oltre un miliardo e cento milioni di euro per i danni causati dal ciclone in Sicilia, Sardegna e Calabria, e 150 milioni specificamente destinati alla frana di Niscemi: sono numeri che parlano chiaro e dimostrano la vicinanza del governo guidato da Giorgia Meloni alle comunità in difficoltà”.
Lo dichiara Salvo Sallemi, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia al Senato, commentando le risorse stanziate nell’ultimo Consiglio dei ministri su proposta del ministro per la Protezione civile, Nello Musumeci.
“Il governo – prosegue Sallemi – non ha fatto mancare il proprio sostegno fin dal primo momento. La stessa presenza del presidente del Consiglio a Niscemi, nei giorni successivi alla frana, è stato un segnale importante: il governo c’è, ascolta e interviene. Ora, con questi fondi, si passa alla fase operativa, con i presidenti delle tre Regioni – in qualità di commissari delegati – pronti a mettere in campo gli interventi necessari per famiglie, imprese e infrastrutture”.
Particolare attenzione, sottolinea il senatore, è stata riservata proprio a Niscemi: “Per la frana è stata scelta una procedura straordinaria, con la nomina del capo della Protezione civile Fabio Ciciliano a commissario. Una scelta che garantisce rapidità ed efficacia. Il governo c’è, e continuerà a esserci, senza proclami ma con i fatti. Rispondiamo alle chiacchiere con concretezza e con interventi seri”.
2 commenti su “Sallemi(FDI): “Ciclone Harry e Niscemi, oltre un miliardo per le zone colpite””
E vi siete scordati dei danneggiati di Athos ( marzo 2012 ) nonostante la Protezoone Civile Nazionale mise a disposizione ben 102 milioni per i danni alle infrastrutture.
Finanziamenti distratti da Crocetta, e pure erano stati denunciati e verificati dagli Ispettorati Agricoli.
Centocinquanta milioni per la frana di Niscemi? 400 famiglie senza casa, una frana di più di quattro chilometri per settanta in altezza? E con centocinquanta milioni credete di risolvere il problema?
Ma Giorgia sa quant’è al metro lineare la carpenteria? Sa quant’è il prezzo del calcestruzzo al metro cubo?
Sembra di essere nel film di Totò quando diede il cappotto a Peppino de Filippo per farlo pignorare, e comprare da mangiare.
Peppino rispose: ma quanto credi che vale questo cappotto??😂
D’altronde se vivono su Marte come fanno a sapere i prezzi?
Ma abbassate la saracinesca e andate a lavorare.