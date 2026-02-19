“Dialoghi sulla Costituzione”. Ragusa ospita un momento di riflessione nell’80° anniversario della Costituente

Ragusa, 19 febbraio 2026 – In occasione dell’80° anniversario dell’Assemblea Costituente, FIDAPA BPW Italy – Distretto Sicilia promuove l’iniziativa “Dialoghi sulla Costituzione”, un incontro dedicato alla riflessione sui valori fondanti della Repubblica italiana e sull’attualità della Carta costituzionale.

L’evento, in programma venerdì 21 febbraio 2026 alle ore 10.30 presso il Tribunale di Ragusa, nasce nel ricordo di Giorgio La Pira, illustre siciliano e componente dell’Assemblea Costituente, figura emblematica di impegno civile e visione politica ispirata ai principi di pace, giustizia e solidarietà.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali di:

– Ina Di Figlia, presidente FIDAPA BPW Italy – Distretto Sicilia (biennio 2025-2027);

– Grazia Passarino, presidente FIDAPA Sezione di Ragusa;

– Francesco Paolo Pitarresi, presidente del Tribunale di Ragusa;

– S.E. Maria Grazia Vagliasindi, già presidente della Corte d’Appello di Caltanissetta;

– Avv. Angela Giunta, del Foro di Siracusa.

A moderare l’incontro sarà l’Avv. Emanuela Tumino, presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ragusa.

“Dialoghi sulla Costituzione – dichiara il sindaco, Peppe Cassì – vuole essere un’occasione di confronto autorevole capace di coniugare memoria storica e attualità, con particolare attenzione al contributo femminile alla nascita della Carta fondamentale dello Stato. Per comprendere non solo la realtà di oggi, ma penetrare la natura delle nostre leggi, l’architettura del nostro Stato e della nostra democrazia, è fondamentale comprendere “l’anima” della nostra Costituzione, le idee e le vite di coloro che hanno messo nero su bianco l’Italia”.

“Celebrare l’80° anniversario dell’Assemblea Costituente – prosegue l’assessora alle Pari Opportunità del Comune di Ragusa, Elvira Adamo – significa rinnovare il nostro impegno quotidiano per la tutela dei diritti e per la piena attuazione del principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione. Ricordare il contributo delle donne costituenti è fondamentale per rafforzare la consapevolezza del percorso compiuto e delle sfide ancora aperte sul fronte delle pari opportunità. Iniziative come questa rappresentano un momento prezioso di crescita civile per l’intera comunità”.

L’iniziativa si svolge con il patrocinio del Comune di Ragusa, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa e dell’Ordine degli Avvocati di Ragusa. L’evento è accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Ragusa con l’attribuzione di 3 crediti formativi.

