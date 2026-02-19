Pozzallo. Niente visita in città per Papa Leone XIV nonostante i numerosi appelli…almeno per il 2026

Pozzallo, 19 Febbraio 2026 – Niente visita a Pozzallo per il Santo Padre, almeno per tutto il 2026. Nonostante più volte preti e vescovi, conoscenti della realtà ecclesiale netina e della questione migratoria che investe la città di Pozzallo da più di 25 anni, abbiano chiesto di giungere in loco, Papa Leone XIV ha deciso di visitare solo l’isola di Lampedusa, visita prevista per il prossimo 4 luglio. Sono stati diversi gli appelli affinché il Santo Padre arrivasse a Pozzallo (non ultimo quello del sacerdote Padre Sebastiano Sessa https://www.radiortm.it/2026/02/11/pozzallo-santo-padre-vuole-venire-a-farci-visita-nella-citta-di-la-pira-e-dellaccoglienza-ai-migranti/) ricordando anche la visita, lo scorso novembre, della comunità ecclesiale pozzallese di San Giovanni Battista, in piazza San Pietro, a Roma, con tanto di striscione “Papa Leone, ti aspettiamo a Pozzallo”. Un appuntamento dal forte valore simbolico e spirituale, che avrebbe riportato Pozzallo al centro del messaggio della Chiesa su accoglienza, riconciliazione e umanità. Nulla di tutto questo. Papa Leone XIV farà viaggio sì in Sicilia ma scegliendo altre mete, per parlare di migrazione.

Non è la prima volta che un Papa sceglie Lampedusa come tappa simbolica del proprio magistero: nel 2013 l’isola accolse Papa Francesco in uno dei momenti più significativi del suo pontificato. Ora, con la visita di Papa Leone XIV, Lampedusa torna a essere luogo di incontro e riflessione per l’intero Paese. Il Pontefice aveva già anticipato la sua intenzione di recarsi sull’isola con un videomessaggio inviato il 12 settembre scorso, trasmesso nell’ex cava di Punta Sottile durante l’iniziativa legata alla candidatura del progetto “Gesti d’accoglienza” a patrimonio culturale immateriale dell’Unesco. In quell’occasione aveva espresso il desiderio di visitare Lampedusa per invitare tutti a diventare “esperti di riconciliazione”.

La Santa Sede ha ufficializzato le seguenti visite: il Santo Padre sarà l’8 maggio, anniversario della sua elezione, a Pompei e a Napoli, il 23 maggio ad Acerra, il 20 giugno a Pavia, il 4 luglio a Lampedusa, il 6 agosto ad Assisi e il 22 agosto a Rimini.

