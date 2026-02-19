  • 19 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 19 Febbraio 2026 -
Attualità | Pozzallo

Pozzallo. Niente visita in città per Papa Leone XIV nonostante i numerosi appelli…almeno per il 2026

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Pozzallo, 19 Febbraio 2026 – Niente visita a Pozzallo per il Santo Padre, almeno per tutto il 2026. Nonostante più volte preti e vescovi, conoscenti della realtà ecclesiale netina e della questione migratoria che investe la città di Pozzallo da più di 25 anni, abbiano chiesto di giungere in loco, Papa Leone XIV ha deciso di visitare solo l’isola di Lampedusa, visita prevista per il prossimo 4 luglio. Sono stati diversi gli appelli affinché il Santo Padre arrivasse a Pozzallo (non ultimo quello del sacerdote Padre Sebastiano Sessa https://www.radiortm.it/2026/02/11/pozzallo-santo-padre-vuole-venire-a-farci-visita-nella-citta-di-la-pira-e-dellaccoglienza-ai-migranti/) ricordando anche la visita, lo scorso novembre, della comunità ecclesiale pozzallese di San Giovanni Battista, in piazza San Pietro, a Roma, con tanto di striscione “Papa Leone, ti aspettiamo a Pozzallo”. Un appuntamento dal forte valore simbolico e spirituale, che avrebbe riportato Pozzallo al centro del messaggio della Chiesa su accoglienza, riconciliazione e umanità. Nulla di tutto questo. Papa Leone XIV farà viaggio sì in Sicilia ma scegliendo altre mete, per parlare di migrazione.
Non è la prima volta che un Papa sceglie Lampedusa come tappa simbolica del proprio magistero: nel 2013 l’isola accolse Papa Francesco in uno dei momenti più significativi del suo pontificato. Ora, con la visita di Papa Leone XIV, Lampedusa torna a essere luogo di incontro e riflessione per l’intero Paese. Il Pontefice aveva già anticipato la sua intenzione di recarsi sull’isola con un videomessaggio inviato il 12 settembre scorso, trasmesso nell’ex cava di Punta Sottile durante l’iniziativa legata alla candidatura del progetto “Gesti d’accoglienza” a patrimonio culturale immateriale dell’Unesco. In quell’occasione aveva espresso il desiderio di visitare Lampedusa per invitare tutti a diventare “esperti di riconciliazione”.
La Santa Sede ha ufficializzato le seguenti visite: il Santo Padre sarà l’8 maggio, anniversario della sua elezione, a Pompei e a Napoli, il 23 maggio ad Acerra, il 20 giugno a Pavia, il 4 luglio a Lampedusa, il 6 agosto ad Assisi e il 22 agosto a Rimini.

© Riproduzione riservata
592146

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube