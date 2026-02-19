Running Modica da record. Quattro imprese che accendono l’atletica femminile

Modica, 19 Febbraio 2026 – La stagione invernale 2026 si conferma particolarmente significativa per la Running Modica, protagonista di una serie di risultati di alto livello che certificano la crescita tecnica del settore femminile e la solidità del progetto sportivo portato avanti dalla società.

Dalla velocità al mezzofondo, dai salti ai lanci, sono quattro i risultati che nelle ultime settimane hanno portato il nome di Modica su ribalte regionali, nazionali e internazionali.

Record regionale per Megane Aprile, ora l’obiettivo è Ancona

Il 25 gennaio, a Palermo, Megane Aprile ha stabilito il nuovo record regionale indoor sui 50 metri con il tempo di 6”38, migliorando la precedente migliore prestazione siciliana sulla distanza.

La velocista modicana, da anni tra le principali interpreti italiane della specialità, tornerà in pista il 1° marzo ai Campionati Italiani Indoor di Ancona, dove punterà a conquistare l’accesso alla finale e a competere per le posizioni di vertice.

Ylaria Fichera Cannizzaro, titolo nazionale e nuova sfida tricolore

Periodo estremamente positivo anche per la mezzofondista Ylaria Fichera Cannizzaro, protagonista di un doppio successo di grande rilievo.

L’8 febbraio ha conquistato il titolo nazionale CSEN di corsa campestre, mentre la settimana successiva, a Siracusa, si è laureata campionessa regionale assoluta, risultato che le ha garantito l’accesso ai prossimi Campionati Italiani Assoluti.

La mezzofondista modicana sarà impegnata già questa domenica nella rassegna tricolore, dove affronterà atlete di caratura nazionale e internazionale.

Rebecca Sarè doppio oro agli Open Master Games

Nel settore salti si registra il brillante risultato di Rebecca Sarè, atleta maltese tesserata Running Modica dalla stagione in corso.

Ad Abu Dhabi, in occasione degli Open Master Games 2026, Sarè ha conquistato due medaglie d’oro imponendosi nel salto in lungo (5,44 m) e nel salto triplo (11,99 m), confermando l’elevato livello tecnico raggiunto dal gruppo salti della società.

Fatima Faddal migliora il record provinciale e sale all’11° posto nazionale

Sabato 14 febbraio, a Siracusa, è arrivato un ulteriore risultato di grande spessore: Fatima Faddal ha migliorato il proprio record provinciale nel lancio del martello portandolo a 43,87 metri.

Una misura che non solo consolida il primato territoriale, ma la proietta all’undicesimo posto nella graduatoria nazionale, dato che conferma la qualità tecnica raggiunta e la competitività anche nel settore lanci.

I risultati ottenuti in discipline diverse evidenziano la qualità del lavoro svolto e la continuità del percorso di crescita della Running Modica.

Un momento significativo per l’atletica cittadina, che attraverso l’impegno quotidiano delle sue atlete continua a esprimersi su palcoscenici sempre più rilevanti, contribuendo in maniera concreta al panorama regionale e nazionale.

