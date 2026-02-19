L’aggressore senza nome…l’opinione di Rita Faletti

Alle nostre latitudini, i rappresentanti della Chiesa cattolica, quando parlano dell’Ucraina, arricchiscono i loro discorsi di aggettivi ed espressioni traboccanti di comprensione e solidarietà verso un popolo le cui sofferenze sono inimmaginabili per loro e per noi, che non abbiamo alcuna esperienza diretta della guerra. Ma non dimenticano di alludere alle “provocazioni” della NATO. Si evocano le sofferenze, evitando con cura di indicare chi da anni le infligge. Con passo felpato, l’ipocrisia attraversa corridoi e stanze che si immaginano avvolte nell’incenso. Il luciferino sembra divertirsi a burlarsi delle nostre ingenue convinzioni, che tanto ci allontanano dalla realtà: un’ingegnosa trappola del Maligno, che dichiarò di preferire il dominio nel Regno degli Inferi alla schiavitù nel Regno della Luce. Fu lungimiranza o superbia? A giudicare dai fatti, si direbbe lungimiranza — con qualche eccezione. Il cardinale Christoph Schönborn, ordinario per i fedeli orientali in Austria, parla della guerra scatenata dalla Russia contro l’Ucraina con il linguaggio della verità, con parole nette, lasciando elucubrazioni, riferimenti politici ambigui e retorica consunta ai manipolatori di mestiere. La guerra, combattuta sul campo, è cruda, brutale, priva di scrupoli: è fatta per uccidere e annientare. Ha le sue vittime e i suoi carnefici, che talvolta si scambiano i ruoli — ma uno solo l’ha iniziata. Schönborn parla di cose concrete, come il freddo che uccide là dove riscaldarsi non è più possibile a causa del bombardamento deliberato delle infrastrutture energetiche. Uccidere senza voler dare l’impressione di farlo, colpire i civili senza dichiararlo. Anche nella cinica crudeltà c’è ipocrisia: serve a infliggere danni e insieme negarne la volontà. Confonde e si burla degli stolti.

