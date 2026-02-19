Incidente tra moto e auto in Via Risorgimento a Modica

Modica, 19 febbraio 2026 – Paura questo pomeriggio in Via Risorgimento a Modica, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto una moto e un’autovettura. Secondo le prime ricostruzioni, per cause ancora in fase di accertamento, i due mezzi si sarebbero scontrati all’altezza di un incrocio. L’impatto è stato violento e il motociclista è finito sull’asfalto a diversi metri di distanza dal punto d’urto. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al centauro prima di trasportarlo in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni non sarebbero, fortunatamente, gravi. Presente anche una pattuglia delle forze dell’ordine per effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Il traffico nella zona ha subito rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli coinvolti. Le autorità invitano alla massima prudenza, soprattutto nelle ore di maggiore afflusso, ricordando l’importanza del rispetto dei limiti di velocità e della segnaletica stradale.

Salva