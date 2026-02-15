  • 15 Febbraio 2026 -
  • 15 Febbraio 2026 -
Cronaca | Vittoria

Vittoria, emergenza raddoppiata: il soccorritore si sente male durante l’intervento

Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 15 Febbraio 2026 –  Pomeriggio movimentato e decisamente insolito quello vissuto ieri a Vittoria, tra via Generale Cascino e via Leopardi. Quello che era iniziato come un tempestivo intervento del 118 si è trasformato in una carambola di soccorsi che ha attirato l’attenzione dei passanti e dei residenti della zona.
Tutto è cominciato con una chiamata alla centrale operativa per un cittadino che necessitava di assistenza medica. L’ambulanza del 118 è giunta sul posto in tempi brevi, confermando l’efficienza della macchina dei soccorsi. Tuttavia, proprio nel momento cruciale dell’arrivo sul “target”, la situazione ha preso una piega inaspettata.
Mentre l’équipe medica si apprestava a prestare le prime cure al paziente, uno dei soccorritori è stato colto da un malore improvviso. L’ironia della sorte ha voluto che chi era lì per salvare qualcuno si trovasse improvvisamente nella posizione di aver bisogno di aiuto a sua volta.
I colleghi presenti, mantenendo il sangue freddo, hanno immediatamente allertato la centrale, richiedendo l’invio di una seconda ambulanza. Nel giro di pochi minuti, via Generale Cascino si è ritrovata presidiata da due mezzi di soccorso: uno impegnato con il paziente originario e l’altro dedicato esclusivamente al collega in difficoltà.
L’episodio ha creato inevitabile curiosità e un po’ di apprensione nel quartiere, ma la gestione coordinata ha permesso di assistere entrambi i soggetti senza ulteriori complicazioni. Non si conoscono ancora nel dettaglio le cause del malore del soccorritore, ma l’evento sottolinea, ancora una volta, lo stress e la pressione a cui è sottoposto quotidianamente il personale del 118.

