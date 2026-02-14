Aggressione al meccanico di Rosolini. Arrestato i’autore

Rosolini, 14 Febbraio 2026 –

Svolta nelle indagini sul drammatico pestaggio che ha sconvolto la comunità di Rosolini. Gli agenti della squadra mobile di Ragusa e del Commissariato di Polizia di Stato di Modica hanno tratto in arresto un uomo di 31 anni, ritenuto l’autore della brutale aggressione ai danni di Domenico Franzó, il meccanico rosolinese di 57 anni.

L’arresto arriva dopo ore di serrate attività investigative per ricostruire quanto accaduto. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe stata di una violenza inaudita, lasciando la vittima esanime a terra.

Al momento, il fascicolo è nelle mani della Procura della Repubblica di Ragusa, che coordina il procedimento. Le autorità stanno lavorando per definire con precisione il movente dietro un gesto così efferato, mentre l’indagato resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa degli sviluppi processuali.

Resta altissima la preoccupazione per la salute di Domenico Franzó. Il meccanico si trova tuttora ricoverato nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale San Marco di Catania. Le sue condizioni sono descritte dai sanitari come gravissime, e la prognosi rimane riservata.

L’intera cittadinanza di Rosolini segue con il fiato sospeso l’evolversi della situazione clinica, sperando in un segnale di ripresa dell’uomo, molto conosciuto e stimato nella zona per la sua attività professionale.

Salva