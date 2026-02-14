Asse Roma-Berlino per la difesa europea…l’opinione di Rita Faletti

La convergenza tra Giorgia Meloni e Friedrich Merz non è soltanto un’intesa politica, ma il segnale di un cambio di fase per l’Europa. In un contesto internazionale segnato da conflitti ai confini orientali, competizione tra grandi potenze e crescente instabilità, l’Unione non può più permettersi una difesa frammentata e dipendente. L’asse tradizionale Madrid-Parigi-Berlino ha mostrato lentezze e divisioni, mentre Roma emerge come partner stabile e strategicamente affine a Berlino. L’obiettivo non è una cooperazione simbolica, ma una vera integrazione operativa: industria militare coordinata, pianificazione congiunta, interoperabilità reale delle forze armate. Merz ha indicato con chiarezza la necessità di una Bundeswehr potenziata al massimo livello, assumendo la responsabilità di fare della Germania la forza militare più solida del continente come contributo decisivo alla sicurezza europea. Parallelamente si fa strada una riflessione critica sul ruolo della Nato, ancora centrale ma non più sufficiente in un mondo multipolare fatto di minacce ibride, cyber-guerre e competizione tecnologica permanente. L’Europa deve essere in grado di agire anche quando gli equilibri transatlantici vacillano. L’asse Roma-Berlino può inoltre allargarsi a Londra e Tokyo, delineando un nuovo baricentro tra democrazie industriali avanzate fondato su sicurezza, innovazione e sovranità tecnologica. Non si tratta solo di bilanci militari, ma di filiere strategiche, spazio, semiconduttori e intelligenza artificiale. Il punto è politico prima ancora che militare: la libertà europea, fondata su Stato di diritto e istituzioni democratiche, richiede strumenti concreti, finanziamenti comuni e una catena di comando credibile. Se questa sintonia saprà tradursi in decisioni operative, l’Unione potrà finalmente compiere il salto strategico rimandato per decenni e trasformarsi da potenza economica incompleta in attore geopolitico capace di agire con rapidità e coerenza nello scenario globale.

Salva