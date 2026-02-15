  • 15 Febbraio 2026 -
Modica | Sport

Kudos Modica. Morana Roccasalvo conquista il primo posto

Tempo di lettura: 2 minuti

Emozionante debutto per tre ginnasti della Kudos Ginnastica alla gara Individuale Silver GAM del circuito della Federazione Ginnastica d’Italia.

Per Giorgio Morana Roccasalvo e Alessandro Iachininoto si è trattato della prima gara in assoluto, mentre Carmelo Schininà, già veterano, ha guidato il gruppo con esperienza.

Un esordio vissuto con impegno e determinazione, che ha regalato preziosa esperienza e grandi soddisfazioni. Giorgio Morana, con un programma gara a dir poco impeccabile, si aggiudica il primo posto tra gli Allievi Prima Fascia del campionato LB, mentre il compagno di allenamenti Alessandro, Allievo Seconda Fascia, conquista un ottimo 5° posto.

Carmelo, nella categoria LA Allievi Prima Fascia, si classifica al 4° posto.

