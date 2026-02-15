Kudos Modica. Morana Roccasalvo conquista il primo posto

Emozionante debutto per tre ginnasti della Kudos Ginnastica alla gara Individuale Silver GAM del circuito della Federazione Ginnastica d’Italia.

Per Giorgio Morana Roccasalvo e Alessandro Iachininoto si è trattato della prima gara in assoluto, mentre Carmelo Schininà, già veterano, ha guidato il gruppo con esperienza.

Un esordio vissuto con impegno e determinazione, che ha regalato preziosa esperienza e grandi soddisfazioni. Giorgio Morana, con un programma gara a dir poco impeccabile, si aggiudica il primo posto tra gli Allievi Prima Fascia del campionato LB, mentre il compagno di allenamenti Alessandro, Allievo Seconda Fascia, conquista un ottimo 5° posto.

Carmelo, nella categoria LA Allievi Prima Fascia, si classifica al 4° posto.

