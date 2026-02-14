Modica si accende con il “Voglio Dire Piazza Matteotti Party”: un progetto fortemente sostenuto dall’assessore Samuele Cannizzaro

Modica, 14 febbraio 2026 – Grande attesa a Modica per l’evento che domenica 15 febbraio, a partire dalle ore 21:00, trasformerà Piazza Matteotti in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto. Il “Voglio Dire Piazza Matteotti Party” rappresenta il momento conclusivo e celebrativo del progetto “Voglio Dire”, un’iniziativa fortemente voluta e sostenuta dall’assessore alle Politiche Giovanili Samuele Cannizzaro e dall’amministrazione comunale, che ha creduto fin dall’inizio nella necessità di dare spazio, voce e protagonismo alle nuove generazioni del territorio. L’evento nasce proprio dalla volontà dell’assessore di costruire un percorso concreto per i giovani modicani, offrendo loro occasioni reali di crescita, confronto e visibilità. Non solo una festa, dunque, ma il risultato di un lavoro condiviso tra istituzioni e ragazzi, con l’obiettivo di rafforzare il senso di comunità e valorizzare i talenti locali. La serata si aprirà con le esibizioni dei giovani dell’area Teen Spirit, autentica vetrina per gli artisti emergenti della città, che hanno lavorato sotto la direzione artistica di Ajcryboi, dando vita a un programma fresco e in linea con le tendenze musicali più attuali. Il momento clou arriverà con l’ingresso della special guest, Renee La Bulgara, dj e performer di fama internazionale, che porterà in piazza la sua energia travolgente. La sua presenza testimonia la volontà dell’amministrazione, e in particolare dell’assessore Cannizzaro, di mettere in dialogo i giovani del territorio con professionisti affermati, offrendo loro modelli positivi e nuove prospettive. «La collaborazione tra i giovani, l’associazione ATOS e il Comune di Modica darà vita a un importante evento in Piazza Matteotti – sottolinea l’assessore Samuele Cannizzaro –. Questo progetto, che ho voluto e sostenuto con convinzione, ha coinvolto tanti ragazzi modicani, permettendo loro di mettersi in gioco e di esprimere il proprio talento. L’evento del 15 febbraio rappresenta la conclusione di un percorso significativo, ma è solo l’inizio di tante altre iniziative già in cantiere, pronte a fare la differenza per i nostri giovani». L’iniziativa, sostenuta dalla Città di Modica, dalla Regione Siciliana e dal Dipartimento per le Politiche Giovanili, punta a promuovere un’aggregazione sana e a valorizzare il centro storico anche in occasione del Carnevale. L’appuntamento è dunque per domenica sera: luci, musica e giovani protagonisti per una notte che promette di lasciare il segno. L’ingresso è libero e aperto a tutta la cittadinanza, per condividere insieme un momento di festa, partecipazione e orgoglio per i talenti della città.

Salva