Ance Ragusa. Buona partecipazione di imprese e operatori al seminario “Nuovi obblighi per i datori di lavoro in tema di sicurezza”

Ragusa, 14 febbraio 2026 – Si è svolto ieri, presso la sede di ANCE Ragusa, il seminario informativo “Nuovi obblighi per i datori di lavoro in tema di sicurezza”, promosso da ANCE Ragusa e dall’Ente S.F.E.R.A. – Scuola Edile e CPT di Ragusa.

L’iniziativa ha registrato una significativa partecipazione di imprese e operatori del settore delle costruzioni, interessati ad approfondire le novità introdotte dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 in materia di formazione e sicurezza sul lavoro. I lavori si sono aperti con i saluti istituzionali del presidente di ANCE Ragusa, Giorgio Firrincieli che, ringraziando i partecipanti e l’Ente SFERA per la preziosa collaborazione nell’organizzazione di questo momento di confronto, ha sottolineato: “Il nuovo Accordo Stato-Regioni rappresenta un passaggio strategico per il nostro comparto, perché ridefinisce obblighi e responsabilità incidendo concretamente sull’organizzazione delle imprese. Per il settore delle costruzioni, la sicurezza non può essere considerata un semplice adempimento formale, ma un valore imprescindibile e un fattore di qualità e competitività. ANCE Ragusa continuerà a sostenere le imprese con strumenti chiari e supporto operativo, affinché le novità normative possano tradursi in pratiche efficaci di prevenzione”.

A seguire, gli interventi del presidente dell’Ente S.F.E.R.A., Rosario Ruta, e del vicepresidente dell’Ente, Salvatore Tavolino.

L’introduzione ai lavori è stata affidata al direttore dell’Ente S.F.E.R.A., Francesco Maltese, che ha illustrato il valore della bilateralità quale strumento di supporto alle imprese nell’attuazione delle norme e nella promozione della cultura della sicurezza.

Il cuore dell’incontro è stato dedicato agli approfondimenti tecnici. L’ing. Filadelfo Manoli, funzionario tecnico dell’Ente S.F.E.R.A., ha analizzato il sistema della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, evidenziando gli obblighi a carico dei datori di lavoro e il ruolo strategico della formazione nella prevenzione degli infortuni.

A seguire, il geom. Marco Cutrone, vicedirettore dell’Ente S.F.E.R.A., ha illustrato le principali novità introdotte dall’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, soffermandosi sulle nuove procedure operative, sul periodo transitorio e sui nuovi adempimenti formativi previsti.

Il direttore, Giuseppe Guglielmino, tirando le somme, ha messo in evidenza: “Il nuovo Accordo Stato-Regioni introduce certamente nuovi obblighi, ma anche opportunità di qualificazione e miglioramento dell’organizzazione aziendale. È fondamentale che la sicurezza diventi parte integrante della gestione d’impresa, attraverso una formazione mirata e realmente aderente alle esigenze del settore delle costruzioni. ANCE Ragusa continuerà a essere un punto di riferimento per accompagnare le imprese in questo percorso, con l’obiettivo di rafforzare la cultura della prevenzione e ridurre gli infortuni”.

Un momento di formazione e confronto importante che dimostra ancora una volta l’importanza di associarsi e fare rete.

