  • 14 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 14 Febbraio 2026 -
Politica | Ragusa

Mezzasalma(FI Ragusa): “Il PD annuncia ricorsi, ma poi dimenticano di dire come finiscono”

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 14 febbraio 2026 – La consigliera comunale di Ragusa, Carla Mezzasalma, capogruppo di Forza Italia, durante la seduta di giovedì ha sollevato un’osservazione a seguito della pronuncia del Tar sul ricorso presentato dai colleghi del Partito Democratico contro l’Amministrazione comunale: «Quello di annunciare ricorsi contro l’Amministrazione, salvo poi non dare riscontro alla collettività dell’esito di queste azioni, è un modo di fare politica che non condivido», ha esordito la capogruppo. «Da un lato si lascia intendere che ci sia quantomeno un sospetto di irregolarità, ma poi non si comunica più nulla, lasciando che la gente si faccia un’idea distorta e alimentando il senso di distanza e sfiducia verso le istituzioni».

Dopo questa premessa, la consigliera è entrata nel dettaglio della vicenda sulla gara per l’affidamento del servizio di igiene urbana, in merito alla quale i consiglieri del Pd avevano accusato l’Amministrazione di «nascondere l’atto amministrativo più importante e costoso per la città», parlando di decisioni che «calpestano le regole democratiche» e dichiarandosi pronti a ricorrere al Tar.

Sempre la consigliera Mezzasalma ha continuato: «Nonostante i consiglieri Bennardo e Caruso, ai tempi sostenitori della tesi Pd, avessero già interrogato l’assessorato regionale alla Funzione pubblica – il quale affermò che non fosse configurabile un’ipotesi di violazione di legge – i consiglieri del Pd hanno comunque presentato ricorso al Tar, con grandi manifesti. L’azione è stata dichiarata in parte irricevibile e in parte inammissibile e li ha visti condannati in solido al pagamento delle spese di lite, oltre agli accessori di legge. Mi sarei quantomeno aspettata che l’esito del loro ricorso venisse reso pubblico, dato che fino a pochi giorni fa il Pd ha nuovamente accusato l’Amministrazione di una “comunicazione omissiva” ».

«Al di là della vicenda giudiziaria, che si risolve interamente sul piano processuale», conclude la Mezzasalma, «ricordo a tutti che sulla questione della gara per il servizio rifiuti non solo il Comune ha espletato tutte le procedure previste dalla legge, come evince dalla risposta della Regione, ma ha anche svolto tre cicli di incontri pubblici. Proprio il Pd ha inoltre richiesto all’ufficio Ambiente, e ottenuto, un incontro specifico direttamente nella propria sede. Risulta difficile comprendere come i consiglieri siano riusciti a parlare di “atto nascosto”».

© Riproduzione riservata
591590

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube