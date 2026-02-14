Carnevale giarratanese. Al via oggi uno dei momenti più attesi dell’anno

Giarratana, 14 febbraio 2026 – Giarratana si prepara a vivere uno dei momenti più attesi dell’anno: il Carnevale Giarratanese 2026, una festa che torna a colorare le strade del paese grazie all’impegno congiunto del Comune di Giarratana, del Comitato Cerretanum e con il sostegno del Libero consorzio comunale di Ragusa. Un appuntamento che, come da tradizione, coinvolgerà famiglie, gruppi mascherati, associazioni e tanti visitatori, confermando la centralità del Carnevale nella vita culturale e sociale della comunità.

Il programma prenderà il via sabato 14 febbraio, quando dalle 16,30, in piazza 13 Ottobre 1902, si terrà il raduno dei partecipanti, dei gruppi mascherati e dei carri allegorici. Alle 17 partirà la grande sfilata lungo le vie principali del paese, con il corteo che attraverserà via della Solidarietà, via Guglielmo Marconi, Corso XX Settembre, corso Umberto I, via dei Mille, via Calatafimi, via dei Martiri, via Madonna delle Grazie, via Andrea Costa e nuovamente via Marconi, per poi fare ritorno in piazza. La serata proseguirà alle 21.00 con l’esibizione dei gruppi mascherati e, dalle 22, con il dj set firmato Simone Sampietro e Andryax.

La festa continuerà domenica 15 febbraio, con lo stesso schema di raduno alle 16 e sfilata a partire dalle 17. Anche in questa seconda giornata, la piazza sarà il cuore pulsante del Carnevale: alle 21.00 si terrà l’esibizione dei gruppi mascherati, seguita alle 22.00 dal Carnival Trash con Michele Ricca, Simone Pelligra e Julio Vox, un appuntamento molto atteso soprattutto dai più giovani.

Il Carnevale giarratanese 2026 si conferma così un’occasione di festa, creatività e partecipazione collettiva, resa possibile grazie alla collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini. Un momento di leggerezza e tradizione che il Comune e il comitato Cerretanum hanno voluto valorizzare con un programma ricco e coinvolgente, capace di animare il paese e di attrarre visitatori da tutto il territorio.

