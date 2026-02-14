Il Carnevale di Chiaramonte Gulfi, un’edizione 2026 dal sapore speciale

Chiaramonte Gulfi, 14 febbraio 2026 – Il Carnevale di Chiaramonte Gulfi si prepara a vivere un’edizione 2026 dal valore speciale. Da quest’anno, infatti, la manifestazione si fregia ufficialmente dell’appellativo di “Carnevale storico”, riconoscimento conferito dal ministero della Cultura – dipartimento per le Attività culturali, direzione generale Spettacolo, che ne certifica la continuità, il radicamento e l’importanza culturale nel panorama nazionale. Un titolo che premia decenni di creatività, partecipazione popolare e capacità di custodire e rinnovare una delle feste più identitarie degli Iblei.

L’edizione 2026 è organizzata dall’Amministrazione comunale di Chiaramonte Gulfi, con il sostegno del Libero consorzio comunale di Ragusa, dell’Assemblea regionale siciliana e del ministero della Cultura, confermando una sinergia istituzionale che valorizza e rafforza ulteriormente la manifestazione.

Il programma prenderà il via oggi, sabato 14 febbraio, con un pomeriggio dedicato ai bambini e alle famiglie. Dalle 16.30 alle 18.30, presso il centro commerciale Villaggio Gulfi, si terrà “Bolle e Mascherine”, attività ludica e interattiva curata da Cinzia di Rosolini e organizzata da Namasté. Un’apertura festosa che introduce nel clima del Carnevale storico con leggerezza e partecipazione.

La giornata di doman, domenica 15 febbraio, segnerà l’avvio ufficiale della kermesse. Alle 10, nella Sala Sciascia, verrà inaugurata la mostra “Modelliamo il Carnevale 2026”, con i modellini dei carri allegorici e i bozzetti dei costumi realizzati dagli studenti dell’Ic “Serafino Amabile Guastella”. La mostra sarà visitabile per tutti e tre i giorni del Carnevale, dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 22.00.

Sempre alle 10.00, nella stessa sede, aprirà anche “Storie e costumi del più bel Carnevale degli Iblei”, percorso espositivo curato dall’associazione Dinamika Aps che racconta la storia e le tradizioni che hanno reso celebre il Carnevale chiaramontano.

Alle 10.30, da corso Umberto I (Palazzo Comunale), si terrà l’apertura ufficiale con una parata inaugurale accompagnata dalla Groovin Bedda Marching Band, che porterà musica e ritmo lungo le vie del centro.

Alle 11.00, in Piazza Duomo, spazio ai più piccoli con “Mascherine in Festa”, animazione curata da Namasté con la partecipazione della scuola di danza Dance To Fly. A seguire, alle 12.00, sarà attiva l’Area Food con stufato, salsiccia e vino prodotti dal Ristorante Majore, per un momento di convivialità che unisce gusto e tradizione.

Nel pomeriggio, alle 17.00, partirà da corso Europa la sfilata dei carri allegorici e dei gruppi in maschera, che farà il suo ingresso in piazza Duomo, cuore pulsante della festa. Durante la giornata sarà possibile visitare anche “Carnival Stories”, mostra video dedicata alle edizioni passate del Carnevale, curata da Orazio Sgarlata.

Dalle 18.00, sempre in piazza Duomo, sarà inaugurata la mostra “The Ragusaner”, esposizione di copertine illustrate dedicate al territorio ibleo. La giornata si concluderà con musica e area food alle 19,30, fino ad arrivare al Gran ballo in maschera delle 22.00, evento molto atteso che animerà la piazza con atmosfere caraibiche in ricordo di Salvo Molè.

Il Carnevale storico di Chiaramonte Gulfi 2026 si conferma così un appuntamento di grande richiamo, capace di unire tradizione, cultura e divertimento, e di valorizzare l’identità di una comunità che vive il Carnevale come un patrimonio condiviso e riconosciuto a livello nazionale.

Salva