Basket. Il riscatto passa da Molfetta: la SuperConveniente Ragusa torna al PalaPadua

Ragusa, 14 febbraio 2026 – Archiviate le due sconfitte di fila, la SuperConveniente Virtus Ragusa è pronta a ripartire davanti al proprio pubblico. Domenica, alle ore 18, il PalaPadua ospiterà la gara valida per la 20ª giornata del campionato di Serie B Interregionale (girone F) contro la Dai Optical Molfetta, avversaria solida e in piena corsa per le posizioni di vertice.

La formazione ragusana arriva all’appuntamento dopo due battute d’arresto consecutive – la prima in casa contro Catanzaro, la seconda sul parquet di Brindisi – che hanno comportato il sorpasso in classifica della Viola. Una situazione che rende la sfida di domenica ancora più significativa: servirà una prova di carattere per ritrovare fiducia e continuità in un campionato che si conferma equilibrato e incerto. All’andata, al PalaPoli, fu la Virtus a imporsi con il punteggio di 88-81. Decisiva la prestazione di Fabi, autore di 23 punti, in una serata in cui i ragusani dimostrarono solidità e capacità di gestione nei possessi finali.

Di fronte ci sarà una squadra in salute. Molfetta presenta un bilancio di 10 vittorie e 8 sconfitte, è reduce da due successi consecutivi (su Milazzo e Corato) e, nelle ultime settimane, ha sfiorato un colpo importante contro Reggio Calabria, cedendo di un punto dopo un overtime. Il principale terminale offensivo è l’ala Giancarlo Favali, miglior realizzatore con 16,1 punti di media, a cui aggiunge quasi otto rimbalzi e una valutazione di 18,2. Accanto a lui spicca l’ala lituana Rimantas Daunys, 206 centimetri, capace di garantire 15,6 punti e 6,6 rimbalzi a partita. In crescita anche la guardia Alessio Bolis, che viaggia a 15,2 punti di media con il 40% dall’arco. Il roster pugliese ha vissuto di recente anche un passaggio significativo: la separazione dal capitano Sirakov, dopo quattro stagioni insieme, seguita dall’innesto della guardia Andrea Bianco, lo scorso anno in Serie B Nazionale con la maglia di Chieti.

Salva