Approvato all’unanimità l’atto di indirizzo sulla rottamazione quinques dei tributi comunali

Scicli, 14 febbraio 2026 – È stata approvato all’unanimità dal consiglio comunale di Scicli l’atto di indirizzo sulla rottamazione quinques dei tributi comunali, presentato dai consiglieri Giuseppe Puglisi, Lorenzo Bonincontro e Giuseppe Riela. L’atto di indirizzo dà mandato all’amministrazione di recepire quanto disposto in materia con l’ultima legge finanziaria dello Stato che consente ai comuni di attuare la rottamazione, anche per i tributi locali, facilitando così il percorso di regolarizzazione per i contribuenti che per vari motivi, anche e soprattutto di difficoltà finanziaria, non hanno potuto ottemperare ai loro doveri tributari nei tempi previsti. “Siamo soddisfatti di aver ottenuto un consenso così ampio su un tema così importante – hanno dichiarato i consiglieri Puglisi, Bonincontro e Riela.- con queste misure, vogliamo supportare i cittadini e garantire loro la possibilità di mettersi in regola senza ulteriori difficoltà, un segnale forte di maturità politica – e una scelta di buon senso in favore dei cittadini. Il nostro obiettivo è facilitare chi è in difficoltà a regolarizzare la propria posizione. Anche questo è inclusione sociale”. L’amministrazione comunale, adesso, recepirà questo indirizzo e si impegnerà a regolamentare nel dettaglio le modalità di adesione a queste nuove opportunità.

