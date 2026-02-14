Forza Italia, Nino Minardo alla guida dei rapporti con i civici: il plauso di Schifani

ROMA/PALERMO, 14 Febbraio 2026 –L’incarico del Segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, all’onorevole Nino Minardo quale Responsabile nazionale per i Rapporti federativi e con le liste civiche, punta a consolidare il ruolo del partito come punto di riferimento per le realtà territoriali e i movimenti civici che si riconoscono nei valori liberali e popolari, in vista delle prossime sfide elettorali e del rafforzamento del Centro.

Immediato il sostegno del Presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che ha espresso soddisfazione per la scelta operata dai vertici nazionali: “Desidero rivolgere a Nino Minardo le mie più sincere congratulazioni e gli auguri di buon lavoro”, ha dichiarato Schifani. “Sono certo che, grazie alla sua esperienza istituzionale e al costante impegno sul territorio, saprà rafforzare ulteriormente il dialogo con le realtà civiche e associative, contribuendo alla crescita e al radicamento del nostro partito.”

Per Minardo, già Presidente della Commissione Difesa alla Camera, si tratta di una sfida che mette al centro il “metodo dell’ascolto”. L’obiettivo dichiarato è quello di aggregare quegli amministratori locali e quei movimenti civici che cercano un’interlocuzione solida con la politica nazionale, evitando derive estremiste e puntando sulla concretezza del buongoverno.

La nomina viene accolta con particolare entusiasmo anche nel territorio ibleo, che vede un proprio rappresentante assumere un ruolo chiave nella cabina di regia nazionale di Forza Italia, confermando la centralità della Sicilia negli equilibri del partito.

Salva