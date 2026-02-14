Gela, cantieri stradali lungo la S.S. 117 bis: controlli congiunti dalla Polizia e dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro

Gela, 14 Febbraio 2026 – Gli agenti della Polizia Stradale di Gela, congiuntamente a funzionari dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, hanno effettuato un accesso ispettivo amministrativo presso un cantiere stradale temporaneo sulla Strada Statale 117 bis, nel territorio del Comune di Gela. L’attività di polizia amministrativa ha l’obiettivo di prevenire condizioni di pericolo per gli automobilisti e garantire il rispetto delle prescrizioni di sicurezza in materia di circolazione stradale. Nel corso dell’intervento sono state esaminate le principali documentazioni di cantiere e sono stati svolti riscontri sul posto in relazione all’organizzazione dell’area di lavoro e al segnalamento temporaneo. All’esito del controllo la Polizia Stradale ha contestato irregolarità afferenti alla segnalazione e alla messa in sicurezza del cantiere stradale e agli schemi tecnici della segnaletica temporanea. Contestualmente sono state impartite prescrizioni finalizzate alla regolarizzazione delle carenze riscontrate per eliminare condizioni di potenziale pericolo per la circolazione, per l’incolumità degli utenti della strada e del personale operaio all’interno del cantiere. Inoltre, in collaborazione con l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, sono state contestate irregolarità nella recinzione del cantiere e nella predisposizione dei presìdi e delle procedure di emergenza, compreso il primo soccorso. I controlli della Polizia di Stato sui cantieri stradali proseguiranno con continuità, anche in sinergia con gli organi ispettivi competenti, per innalzare i livelli di sicurezza lungo la rete viaria e prevenire situazioni di rischio.

