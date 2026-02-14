  • 14 Febbraio 2026 -
Cultura | Modica

Trionfo letterario a Roma: “L’esilio della notte” del modicano Pisana vince il Premio Internazionale “DivinaMente Donna”

Modica, 14 Febbraio 2026 –  Premio Internazionale d’Eccellenza “DivinaMente Donna” a Domenico Pisana  per il suo ultimo libro di poesie, “L’esilio della notte” (Kanaga Edizioni), alla III Edizione 2026.  L’opera è risultata prima classificata per la Sezione Libri, distinguendosi — come citato nella motivazione ufficiale — per “contenuto, intensità e qualità espressiva”.

La premiazione si terrà il prossimo 12 marzo a Roma, nella prestigiosa Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, sede storica che ospita gli uffici dei Presidenti emeriti della Repubblica, del Senato, del Consiglio e dei Senatori a vita.

“Un ringraziamento speciale – commenta Pisana – va alla Giuria tecnica, presieduta da Corrado Calabrò, poeta di chiara fama internazionale e già finalista al Premio Strega. Essere premiati da una personalità che ha segnato la storia della lirica del secondo Novecento italiano è per me motivo di immenso orgoglio e uno stimolo a proseguire nel cammino della ricerca poetica”.

“L’esilio della notte” è un viaggio nei territori dell’anima, un’opera ancora fresca di stampa che trova in questo premio il suo battesimo più alto.

© Riproduzione riservata
