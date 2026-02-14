Rosolini, meccanico aggredito con una barra di ferro: denunciato 30enne per lesioni gravissime

ROSOLINI, 14 Febbraio 2026 – È stato identificato dai militari e denunciato a piede libero per lesioni personali gravissime e danneggiamento l’aggressore protagonista dell’efferato episodio avvenuto in un’officina di Rosolini. Si tratta di un 30enne del posto che, stando alle ricostruzioni, avrebbe ridotto in fin di vita un artigiano di 57 anni dopo un banale diverbio per una riparazione negata.

Secondo la ricostruzione effettuata dai Carabinieri, tutto sarebbe scaturito dalla pretesa del cliente di ottenere la riparazione immediata del proprio veicolo. Di fronte al diniego del meccanico, dovuto probabilmente a impegni pregressi o difficoltà tecniche, la discussione è degenerata in pochi istanti.

Il giovane, in preda a un raptus d’ira, avrebbe prima impugnato una barra di ferro, iniziando a colpire le auto parcheggiate nell’officina. Successivamente, si è scagliato contro l’artigiano, colpendolo con inaudita violenza al volto e alla testa. Il 57enne è crollato a terra privo di sensi davanti agli occhi terrorizzati di alcuni testimoni.

La macchina dei soccorsi è scattata immediatamente dopo l’allarme. Dopo un primo passaggio al PTE di Rosolini, il ferito è stato trasferito in codice rosso all’ospedale “Nino Baglieri” di Modica. Qui i medici hanno riscontrato un quadro clinico drammatico: emorragia cerebrale e un severo trauma maxillo-facciale.

Vista la gravità delle lesioni, è stato disposto il trasferimento d’urgenza in elisoccorso presso il Trauma Center del Cannizzaro di Catania, dove l’uomo lotta per la vita in condizioni critiche.

I Carabinieri della stazione di Rosolini hanno immediatamente avviato le indagini, raccogliendo le testimonianze dei presenti e acquisendo i filmati dei sistemi di videosorveglianza della zona per blindare l’impianto accusatorio. L’aggressore, rintracciato poco dopo l’episodio, dovrà ora rispondere dei reati contestati, mentre l’intera comunità rimane col fiato sospeso per le sorti del meccanico.

