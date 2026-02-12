  • 12 Febbraio 2026 -
  • 12 Febbraio 2026 -
Cronaca

Siracusa. Alla guida di un autoarticolato senza documenti e patente professionale… sanzionato ed espulso un albanese

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Siracusa, 12 Febbraio 2026 – Agenti della Polizia Stradale, in servizio di pattugliamento sull’autostrada Siracusa – Gela, hanno fermato e controllato l’autista di un autoarticolato che circolava sull’asse autostradale. Il conducente, un cittadino albanese, era sprovvisto di documenti e, oltretutto, privo della necessaria patente professionale. I Poliziotti della Stradale, dopo aver elevato le previste sanzioni amministrative a carico dell’uomo per le violazioni al codice della strada, hanno condotto lo straniero presso l’Ufficio Immigrazione della Questura ove si acclarava che il cittadino albanese era conosciuto alle forze di polizia per aver commesso gravi reati. La caratura criminale del cittadino albanese ha aggravato ulteriormente la sua posizione del tutto irregolare sul territorio nazionale dallo stesso dissimulata attraverso una falsa denuncia di smarrimento del passaporto. L’uomo è stato immediatamente espulso dal territorio italiano con momentaneo trattenimento presso un Centro di Permanenza e Rimpatrio per il suo prossimo rimpatrio presso il Paese di origine.

Foto di repertorio

