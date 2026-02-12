Chiaramonte Gulfi accoglie nuovi cittadini: Besnik e Malvina giurano sulla Costituzione

CHIARAMONTE GULFI, 12 Febbraio 2026 – Una giornata di festa e di diritti civili quella vissuta oggi a Palazzo di Città. Con una breve ma sentita cerimonia, il Sindaco di Chiaramonte Gulfi ha conferito ufficialmente la cittadinanza italiana a due nuovi concittadini: Besnik e Malvina.

L’iter burocratico si è concluso con il tradizionale giuramento di fedeltà alla Repubblica e l’osservanza della Costituzione, segnando un momento di profonda emozione per i diretti interessati e per l’intera comunità montana.

Attraverso i propri canali ufficiali, il Sindaco Mario Cutello ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto dai due nuovi cittadini, sottolineando come l’integrazione sia un valore fondante per la crescita del territorio:

“Oggi ho avuto il piacere di conferire la cittadinanza italiana a Besnik e Malvina. Da oggi sono ufficialmente cittadini italiani. A loro vanno i più sinceri auguri da parte di tutta la città di Chiaramonte Gulfi.”

Il conferimento della cittadinanza rappresenta non solo un atto formale, ma il riconoscimento di un percorso di vita radicato nel tessuto sociale chiaramontano. Besnik e Malvina entrano così a far parte a pieno titolo della comunità nazionale, ricevendo l’abbraccio simbolico di una città che si conferma accogliente e aperta.

