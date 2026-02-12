  • 12 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 12 Febbraio 2026 -
Attualità | chiaramonte gulfi

Chiaramonte Gulfi accoglie nuovi cittadini: Besnik e Malvina giurano sulla Costituzione

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

CHIARAMONTE GULFI,  12 Febbraio 2026 – Una giornata di festa e di diritti civili quella vissuta oggi a Palazzo di Città. Con una breve ma sentita cerimonia, il Sindaco di Chiaramonte Gulfi ha conferito ufficialmente la cittadinanza italiana a due nuovi concittadini: Besnik e Malvina.

L’iter burocratico si è concluso con il tradizionale giuramento di fedeltà alla Repubblica e l’osservanza della Costituzione, segnando un momento di profonda emozione per i diretti interessati e per l’intera comunità montana.

Attraverso i propri canali ufficiali, il Sindaco Mario Cutello ha espresso grande soddisfazione per il traguardo raggiunto dai due nuovi cittadini, sottolineando come l’integrazione sia un valore fondante per la crescita del territorio:

“Oggi ho avuto il piacere di conferire la cittadinanza italiana a Besnik e Malvina. Da oggi sono ufficialmente cittadini italiani. A loro vanno i più sinceri auguri da parte di tutta la città di Chiaramonte Gulfi.”

Il conferimento della cittadinanza rappresenta non solo un atto formale, ma il riconoscimento di un percorso di vita radicato nel tessuto sociale chiaramontano. Besnik e Malvina entrano così a far parte a pieno titolo della comunità nazionale, ricevendo l’abbraccio simbolico di una città che si conferma accogliente e aperta.

 

© Riproduzione riservata
591445

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube