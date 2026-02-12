Modica si fa palcoscenico: gli studenti alla scoperta della “Città di Quasimodo”

Modica, 12 Febbraio 2026 – Modica non è solo una città, ma un’opera d’arte a cielo aperto. Con le sue facciate dorate e le scalinate che si arrampicano sulla roccia, ogni angolo del centro storico si presta a essere un palcoscenico barocco di straordinaria bellezza. Un patrimonio che, nei prossimi mesi, diventerà l’aula scolastica più bella della Sicilia.

Un Viaggio tra Memoria e Poesia

In occasione del trentennale dell’apertura del Museo “Casa Natale Salvatore Quasimodo”, le scuole di ogni ordine e grado dell’isola sono invitate a partecipare al progetto “La città di Quasimodo”.

Dal 10 febbraio al 15 aprile, le associazioni culturali Proserpina (ente gestore della Casa Natale) e VIA (Parco Letterario di Modica) organizzeranno una serie di percorsi esperienziali pensati per far rivivere la figura del poeta Premio Nobel nei luoghi che ne hanno segnato l’anima.

Non si tratterà di semplici visite guidate, ma di un vero e proprio viaggio sentimentale. Il tour si snoderà tra:

• La Casa Natale, dove Quasimodo vide la luce il 20 agosto 1901.

• I Musei Quasimodiani, custodi di cimeli e memorie.

• Le chiese barocche e i vicoli silenziosi, testimoni di quella Modica celebrata nei versi del poeta.

Gli studenti potranno finalmente dare un volto e un luogo alla celebre citazione della poesia “Vicolo”: quella “croce di case che si chiamano piano e non sanno che è paura di restare sole nel buio”. Un’occasione unica per trasformare la letteratura in un’esperienza sensoriale, camminando lì dove il poeta ha immaginato i suoi versi più intensi.

Le scuole interessate a partecipare a questo percorso di valorizzazione culturale e letteraria possono richiedere dettagli su costi e modalità di prenotazione ai seguenti recapiti:

• Telefono: 331 5876218 | 338 9835959

