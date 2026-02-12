  • 12 Febbraio 2026 -
Modica | Politica

Modica. “Il paradosso dello sport: nella città della Sindaca “CONI” le strutture cadono a pezzi”

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 12 Febbraio 2026 – C’è un’ironia amara che avvolge le strade di Modica. Mentre la prima cittadina siede orgogliosamente nella Giunta Regionale del CONI, vantando un lungo passato nel mondo agonistico, la realtà del territorio racconta una storia opposta: quella di una città senza sport, con impianti sbarrati o fatiscenti.

Al centro della tempesta politica c’è la Piscina di Via Sacro Cuore. I consiglieri di opposizione, Massimo Caruso e Paolo Nigro, denunciano un “silenzio assordante” dopo i proclami autunnali. Sono passati 81 giorni da quando l’amministrazione annunciava un nuovo bando imminente per la riapertura di inizio anno. Dicembre è passato, gennaio pure, e metà febbraio è già qui, ma del bando non c’è traccia.

“A chi ha giovato quella chiusura improvvisa?” chiedono i consiglieri.

Le accuse sui debiti del vecchio gestore, lanciate inizialmente con toni pesanti, sembrano essersi sgonfiate in Consiglio Comunale. Il risultato? Un milione e mezzo di euro spesi per l’efficientamento energetico rischia di andare in fumo. La struttura oggi appare abbandonata: alberi abbattuti dal maltempo sulle vetrate, oscurità totale e gruppi di ragazzi che si introducono nel perimetro non custodito. All’interno, il rischio è il deterioramento dei macchinari e delle tubature a causa del ristagno dell’acqua.

La piscina è solo la punta dell’iceberg. Caruso e Nigro tracciano un quadro desolante dell’impiantistica modicana:

• Geodetico: utilizzabile solo con il sole; quando piove, l’acqua entra liberamente.

• Stadio Pietro Scollo: al tramonto si spegne la luce, letteralmente. L’assenza di illuminazione impedisce eventi pomeridiani o serali.

• PalaScherma: chiuso a tempo indeterminato.

• PalaRizza: aperto solo per estrema necessità, tra mille criticità.

Il paradosso è evidente: una Sindaca che detiene la delega allo sport e ricopre ruoli istituzionali nel CONI non riesce a garantire l’agibilità minima degli spazi cittadini. L’opposizione non ci sta più a subire le “solite accuse” e i rimpalli di responsabilità.

La richiesta è chiara: risposte certe, dati alla mano e, soprattutto, una data per il bando della piscina. Modica e i suoi centinaia di utenti non possono più aspettare che i riflettori si riaccendano; hanno bisogno che si riaccendano le luci dei campi e che si riempiano le vasche.

