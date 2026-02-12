BIT di Milano: Aeroporto di Comiso, uno scempio senza fine

MILANO, 12 Febbraio 2026 – Ciò che è appena avvenuto alla BIT di Milano (Borsa Internazionale del Turismo), la principale fiera del settore turistico in Italia e tra le più rilevanti a livello mondiale, rappresenta l’ennesima conferma della mancanza di rispetto e della totale inadeguatezza dei nostri rappresentanti.

L’accusa, pesante come un macigno, arriva direttamente dal Comitato di Difesa e Sviluppo dell’Aeroporto degli Iblei, che punta il dito contro quella che definisce una “invereconda attitudine alla menzogna” da parte delle istituzioni locali.

A supporto della denuncia, il Comitato cita tre scatti fotografici effettuati in tre diverse giornate di fiera. Le immagini descrivono una realtà imbarazzante: lo stand dedicato allo scalo ibleo è apparso in totale stato di desolazione; l’area è stata ridotta a un mero ricettacolo di immondizia; totale mancanza di personale o rappresentanti pronti a promuovere l’infrastruttura.

“Mentre i rappresentanti locali continuano a sfuggire a un confronto che semplicemente crea loro terrore e ne mina la già inesistente credibilità — scrive il Comitato — il territorio viene umiliato agli occhi del mondo.”

Il Comitato non si limita alla cronaca, ma esige trasparenza attraverso una serie di interrogativi diretti ai responsabili della gestione aeroportuale e politica: chi ha autorizzato e organizzato questa partecipazione? Quanto è costata questa “vetrina” vuota alle tasche dei cittadini? Quali erano gli obiettivi prefissati e quali risultati sono stati effettivamente prodotti?

Visto il silenzio delle istituzioni, che non ritengono il Comitato “degno di attenzione”, l’invito viene rivolto direttamente agli abitanti del territorio per uno scatto d’orgoglio e di dignità. L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica su come la provincia di Ragusa venga “rappresentata” (o meglio, ignorata) in contesti internazionali così prestigiosi.

La speranza del Comitato è che, se non ai cittadini, i responsabili debbano finalmente rispondere delle proprie azioni — o omissioni — davanti agli organi competenti.

