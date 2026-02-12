  • 12 Febbraio 2026 -
  • 12 Febbraio 2026 -
Cronaca | Ragusa | Slider

Ragusa, il Sindaco sotto assedio digitale: insulti e stalking social per le scuole aperte

Tempo di lettura: 2 minuti

RAGUSA – Non è bastata la pioggia a raffreddare gli animi. A Ragusa esplode il caso dei messaggi offensivi indirizzati al sindaco Peppe Cassì, vittima di una vera e propria tempesta digitale scatenata da numerosi studenti, molti dei quali minorenni. Il motivo? La mancata chiusura delle scuole a seguito di un’allerta meteo “gialla”.

Secondo i protocolli della Protezione Civile, l’allerta gialla non prevede la sospensione delle attività didattiche. Una decisione tecnica che, però, non è stata accettata da una fetta della popolazione studentesca. Il primo cittadino è stato raggiunto da decine di videochiamate e messaggi dai toni volgari e, in alcuni casi, apertamente minacciosi.

Il resoconto fatto dal Sindaco è inquietante: dalle prime ore del mattino sono arrivate sul suo profilo foto di scarpe e pantaloni bagnati, inviate come “prove d’accusa” contro l’amministrazione, quasi fosse sua la responsabilità delle condizioni meteorologiche.

A colpire maggiormente è stata la disinvoltura con cui i ragazzi hanno invaso la sfera privata di Cassì. Il Sindaco ha riferito di aver ricevuto fino a 27 videochiamate in tarda serata, un comportamento che travalica il confine della critica politica per sfociare nel disturbo e nella molestia.

“La situazione è inaccettabile”, ha dichiarato Cassì in un post pubblico. “Il confronto con le istituzioni non può mai trasformarsi in un pretesto per insultare o intimidire. Il fastidio di bagnarsi le scarpe non giustifica l’aggressività.”

L’episodio ha acceso un riflettore sulla profonda mancanza di educazione digitale e sulla perdita del senso del limite nel rapporto tra cittadini e istituzioni. Di fronte a questa deriva, Cassì ha lanciato una provocazione destinata a far discutere: il Sindaco ha invitato i genitori a dialogare con i figli per spiegare il significato del rispetto istituzionale.

«Credo sia arrivato il momento di interrogarci seriamente sulla possibilità di vietare l’accesso ai social ai minorenni», ha dichiarato, sottolineando che, sebbene le critiche siano legittime, gli insulti non possono essere tollerati.

Il caso di Ragusa diventa così lo specchio di un malessere più ampio: la difficoltà delle nuove generazioni nel comprendere che le azioni online hanno conseguenze reali e che lo schermo non è uno scudo dietro cui nascondere l’inciviltà. Il dibattito è aperto: è un problema di regole tecnologiche o di un fallimento educativo che parte dalle mura domestiche?

© Riproduzione riservata
591465

