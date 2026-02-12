  • 12 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 12 Febbraio 2026 -
Attualità | Modica

Unità e Cammino: eletto il nuovo Governo dei Cappuccini di Sicilia. Modica presente con Frà Francesco Bellaera

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

GIBILMANNA (PA), 12 Febbraio 2026 – In un clima di intensa preghiera e profonda fraternità, il I Capitolo Provinciale dei Frati Minori Cappuccini di Sicilia ha segnato oggi, una tappa fondamentale per la storia dell’ordine nell’isola. Presso il suggestivo Santuario di Gibilmanna, sotto la presidenza di fr. Leon Budău, Consigliere Generale dell’ordine, è stato eletto il governo che guiderà la nuova Provincia, nata dall’unificazione delle storiche realtà di Messina, Palermo e Siracusa.

Il discernimento dei frati ha portato alla formazione di un consiglio che unisce esperienza e spirito di servizio. La comunità ha accolto con gioia l’elezione di:

Ministro Provinciale: fr. Salvatore Zagone

Vicario Provinciale: fr. Paolo Messina

Consiglieri: fr. Francesco Bellaera, fr. Francesco La Porta e fr. Michele Barone.

L’elezione è giunta nel penultimo giorno di Capitolo, al culmine di sessioni di ascolto e confronto dedicate a tracciare la rotta dopo il primo triennio di unificazione delle province siciliane.

Per il territorio ibleo, la notizia assume un significato particolare. Tra gli eletti spicca infatti il nome di fr. Francesco Bellaera, modicano di nascita e figura molto stimata per il suo impegno pastorale.

Fr. Francesco vive attualmente nel Convento di Modica, un luogo che è simbolo vivente della storia cappuccina fin dal 1556. Questa realtà non è solo un gioiello architettonico – celebre per la bellezza della sua chiesa e la caratteristica balaustra in pietra nera – ma è custode di una memoria spirituale eroica, legata al sacrificio dei frati che si immolarono durante la peste del 1576.

“La nomina di fr. Francesco è un riconoscimento al valore di una presenza, quella dei Cappuccini a Modica e Ragusa, che continua a essere punto di riferimento spirituale e sociale per tutto l’Ibleo.”

Il nuovo governo è chiamato ora a consolidare il processo di unificazione, mantenendo vivo il carisma di San Francesco in una Sicilia che chiede vicinanza, umiltà e ascolto. La presenza radicata nelle città di Modica e Ragusa conferma la volontà dell’ordine di restare “cuore pulsante” tra la gente, coniugando la tradizione plurisecolare con le sfide della contemporaneità.

© Riproduzione riservata
591468

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube