Ragusa. L’immobile di via Berlinguer quale sede dei servizi del Centro Diurno per l’Autismo

Ragusa, 12 febbraio 2026 – “Dopo decenni di abbandono e i recenti, importanti, lavori di riqualificazione, l’immobile di via Berlinguer è finalmente pronto all’utilizzo.

Con la sottoscrizione del comodato avvenuta mercoledì, afferma il Sindaco Peppe Cassì, abbiamo concesso gratuitamente per il prossimo biennio questo grande spazio riqualificato all’ASP. Sarà adibito a sede temporanea dei servizi sanitari ed amministrativi del Centro Diurno per l’Autismo, nelle more dei lavori di ristrutturazione della sede attuale.

Una scelta con cui vogliamo contribuire al mantenimento di un servizio prezioso dell’ASP, rispondendo con prontezza alla richiesta urgente di reperire locali, e che si inserisce in una più ampia riorganizzazione complessiva del sistema sanitario territoriale, che prevede anche la realizzazione di una Casa di Comunità, oltre all’Ospedale di comunità i cui lavori preso il Maria Paternò Arezzo sono già in corso.

Dal canto suo l’Asp si farà carico delle opere eventualmente necessarie, e comunque da concordare con il Comune, per rendere l’immobile di via Berlinguer idoneo ai propri scopi, nonché della manutenzione ordinaria.”

