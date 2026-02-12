  • 12 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 12 Febbraio 2026 -
Ragusa | Sanità

Ragusa. L’immobile di via Berlinguer quale sede dei servizi del Centro Diurno per l’Autismo

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 12 febbraio 2026 – “Dopo decenni di abbandono e i recenti, importanti, lavori di riqualificazione, l’immobile di via Berlinguer è finalmente pronto all’utilizzo.
Con la sottoscrizione del comodato avvenuta mercoledì, afferma il Sindaco Peppe Cassì, abbiamo concesso gratuitamente per il prossimo biennio questo grande spazio riqualificato all’ASP. Sarà adibito a sede temporanea dei servizi sanitari ed amministrativi del Centro Diurno per l’Autismo, nelle more dei lavori di ristrutturazione della sede attuale.
Una scelta con cui vogliamo contribuire al mantenimento di un servizio prezioso dell’ASP, rispondendo con prontezza alla richiesta urgente di reperire locali, e che si inserisce in una più ampia riorganizzazione complessiva del sistema sanitario territoriale, che prevede anche la realizzazione di una Casa di Comunità, oltre all’Ospedale di comunità i cui lavori preso il Maria Paternò Arezzo sono già in corso.
Dal canto suo l’Asp si farà carico delle opere eventualmente necessarie, e comunque da concordare con il Comune, per rendere l’immobile di via Berlinguer idoneo ai propri scopi, nonché della manutenzione ordinaria.”

© Riproduzione riservata
591446

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube