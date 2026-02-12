“Zona di Sicurezza”: il nuovo format RTM che racconta il vero volto della leadership

Modica,12 febbraio 2026 – Sta per arrivare una nuova trasmissione destinata a far parlare di sé. RTM presenta, ogni martedì a partire dal 17 febbraio alle ore 19.00, “Zona di Sicurezza”, un format innovativo che accende i riflettori sulle realtà aziendali più dinamiche e di successo, esplorando ciò che spesso rimane dietro le quinte: le persone, le scelte strategiche e le sfide che costruiscono la leadership. A condurre la Dr.ssa Alessia Russo, Psicologa e Psicologa del Lavoro, che guiderà imprenditori e imprenditrici in un percorso di riflessione autentico e approfondito. Non una semplice intervista, ma un viaggio nelle storie di chi ogni giorno affronta il cambiamento, prende decisioni cruciali e guida team verso obiettivi ambiziosi. Un format che va oltre il successo. “Zona di Sicurezza” nasce con un obiettivo chiaro: raccontare il successo non solo come risultato, ma come processo. Attraverso domande mirate e uno sguardo attento alle dinamiche organizzative, la Dr.ssa Russo accompagnerà gli ospiti nell’analisi di:

Strategie vincenti e visione imprenditoriale

Gestione delle risorse umane

Leadership consapevole

Sfide aziendali e cambiamento organizzativo

Crescita personale e professionale

Ogni puntata sarà un’occasione per scoprire cosa significa davvero guidare un’azienda oggi, in un contesto in continua evoluzione. La psicologia del lavoro al centro del dialogo, approfondire non solo le strategie di business, ma anche gli aspetti umani della leadership: motivazione, resilienza, comunicazione efficace, gestione dello stress e capacità decisionale. Un’occasione unica per comprendere come la dimensione emotiva e relazionale sia parte integrante del successo imprenditoriale. “Zona di Sicurezza” non è dedicata esclusivamente ai grandi nomi dell’imprenditoria. Il programma apre le porte anche a lavoratori e professionisti che hanno vissuto esperienze significative o superato sfide importanti. Chi ha una storia da raccontare potrà candidarsi e diventare protagonista della trasmissione, condividendo il proprio percorso e offrendo ispirazione ad altri. La trasmissione sarà visibile anche in diretta video su Facebook e Instagram, e su Rtmplay, ampliando il dialogo con il pubblico e creando uno spazio interattivo di confronto e partecipazione. “Zona di Sicurezza” promette di diventare un punto di riferimento per chi vuole comprendere i meccanismi del successo, esplorare la leadership in chiave moderna e dare voce alle storie che fanno la differenza.

Restate sintonizzati. Il viaggio sta per cominciare.

