La finta vittoria russa…l’opinione di Rita Faletti

La Russia diffonde il messaggio di stare vincendo la guerra. La propaganda interna ed esterna insiste su un’avanzata inarrestabile. La realtà è diversa: l’esercito russo procede con estrema lentezza, pagando un prezzo molto alto in termini di perdite umane e logoramento militare. Secondo gli analisti, gli obiettivi del Cremlino, guidato da Vladimir Putin, non sono cambiati dall’inizio dell’invasione: la neutralizzazione dell’Ucraina, l’indebolimento dell’Europa, la messa in discussione dell’ordine di sicurezza europeo. Oggi l’Ucraina, domani le ex repubbliche sovietiche: la visione geopolitica resta coerente con le ambizioni dichiarate fin dal 2022. Mosca gioca su due registri contemporaneamente, le minacce nucleari costanti e la retorica aggressiva da una parte e le rassicurazioni formali affidate ai portavoce: la Russia non ha alcuna intenzione di colpire direttamente i paesi europei. Questa ambivalenza crea timori e divisioni tra le pubbliche opinioni ed esercita pressione politica sui capi di stato e di governo. C’è però un aspetto che non va sottovalutato e riguarda il cambiamento dell’Europa. L’Unione, forse perché si sente più sola dopo gli avvertimenti trumpiani a provvedere alla propria difesa, appare più determinata a proteggere la libertà e la sovranità dell’Ucraina, con maggiori investimenti nella difesa e un atteggiamento meno ingenuo nei confronti della Russia. A questo, va aggiunto il dubbio, non infondato, che il disinteresse di Trump per l’alleato europeo sia più formale che sostanziale e risponda, più che altro, ai desideri della base Maga. L’intuizione del presidente americano e alcune decisioni in politica estera, fanno pensare che “America First” sia uno slogan dal duplice significato: rafforzamento interno e mantenimento della primazia americana in politica estera. Il che porterebbe ad escludere che obiettivo dell’amministrazione Trump sia la rinuncia all’alleanza con l’Europa, cosa che complica i piani russi e disperde lo spirito di Anchorage. In conclusione, minimizzare la portata delle ambizioni russe sarebbe un errore come considerare la guerra in Ucraina solo territoriale, negando la valenza politica psicologica e strategica. Dal pericolo russo ci si deve guardare, eccome.

