Monterosso Almo. Il Maltempo crea danni sul territorio comunale

Monterosso Almo, 12 febbraio 2026 – Per il forte vento che si sta abbattendo in queste ore in Sicilia ed in particolare sulle nostre zone il Borgo montano si è prontamente attivato per gestire le criticità creatasi.

Dal tetto della Chiesa di San Giovanni si sono staccate in queste ore alcune tegole e le lamiere che in parte li trattengono. A causa del forte vento , al momento non è stato possibile procedere con il ripristino dei danni e della relativa messa in sicurezza.

L’area è stata prontamente transennata per motivi di sicurezza. Tutta la cittadinanza è stata invitata a non avvicinarsi e ad evitare di frequentare le zone limitrofe alla chiesa di San Giovanni fino a nuova comunicazione.

Sono già intervenuti le squadre dei Vigili del Fuoco di Ragusa e i Rangers Europa della Protezione civile di Monterosso. Non si potrà sostare con le autovetture in piazza san Giovanni fino a che il pericolo verrà eliminato.

