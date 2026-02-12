  • 13 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 13 Febbraio 2026 -
Cronaca

Monterosso Almo. Il Maltempo crea danni sul territorio comunale

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Monterosso Almo, 12 febbraio 2026 – Per il forte vento che si sta abbattendo in queste ore in Sicilia ed in particolare sulle nostre zone il Borgo montano si è prontamente attivato per gestire le criticità creatasi.
Dal tetto della Chiesa di San Giovanni si sono staccate in queste ore alcune tegole e le lamiere che in parte li trattengono. A causa del forte vento , al momento non è stato possibile procedere con il ripristino dei danni e della relativa messa in sicurezza.
L’area è stata prontamente transennata per motivi di sicurezza. Tutta la cittadinanza è stata invitata a non avvicinarsi e ad evitare di frequentare le zone limitrofe alla chiesa di San Giovanni fino a nuova comunicazione.
Sono già intervenuti le squadre dei Vigili del Fuoco di Ragusa e i Rangers Europa della Protezione civile di Monterosso. Non si potrà sostare con le autovetture in piazza san Giovanni fino a che il pericolo verrà eliminato.

© Riproduzione riservata
591473

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube