Economia | Modica

Fondi per la cultura: oltre 1,3 milioni di euro per il completamento del Palazzo dei Mercedari di Modica

PALERMO, 12 Febbraio 2026 – Arriva una svolta decisiva per il recupero definitivo del Palazzo dei Mercedari, uno dei poli culturali e architettonici più significativi del centro storico modicano. Il Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana ha, infatti, dato il via libera al finanziamento che permetterà di concludere i lavori di restauro e messa in sicurezza della struttura.

Attraverso il DDG n. 1717 del 10 dicembre 2025, la Regione Siciliana ha ridefinito la copertura economica per l’immobile, annullando un precedente decreto di novembre per fare spazio a una pianificazione più solida e definitiva.

Il finanziamento complessivo si articola in due pilastri economici fondamentali: 386.052,07 euro: destinati specificamente al “Progetto esecutivo per il completamento dei lavori di recupero e consolidamento”; 1.000.000 di euro: stanziati a valere sulle risorse nazionali del POC (Programma Operativo Complementare) Sicilia 2014/2020.

Queste somme, inserite nell’Azione 4.6.4, mirano a completare interventi già avviati nell’ambito della programmazione europea, garantendo che l’opera non resti un’incompiuta ma diventi pienamente funzionale.

