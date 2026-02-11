Pozzallo. Potenza dei social: ritrovato dopo mezza giornata un motore rubato

Pozzallo, 11 Febbraio 2026 – Rubato e ritrovato dopo mezza giornata. È la storia conclusasi positivamente per un ragazzo pozzallese, il quale ha avuto la sfortuna di incappare in alcuni ladri, rei di aver rubato un motociclo. Ladri che si erano portati via un Sh 125 nero.

Dopo aver fatto denuncia presso i Carabinieri della locale Stazione, il giovane ha avuto la “brillante” idea di postare la notizia sui social network, ricevendo tantissime condivisioni, specie da chi ha tantissimi followers. La notizia insperata arriva dopo 6 ore circa con un video che molti hanno ricondiviso su Facebook e Instagram: la moto è stata ritrovata non molto lontano dalla casa del proprietario, in buone condizioni.

Con molta probabilità, il ladro (o chiunque esso sia) si sarà spaventato della continua condivisione della foto del mezzo non volendo correre rischi con la giustizia. Fatto sta che il motore è ritornato al legittimo proprietario. Il suo racconto aveva scatenato una indignazione social che però ha portato, fortunatamente, al lieto fine.

