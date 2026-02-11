Pinnolo: “Nessun ridimensionamento in programma nel Vittoria Calcio”

Vittoria, 11 Febbraio 2026 – Sulle voci circolate nelle ultime settimane circa un presunto ridimensionamento della rosa e su un disimpegno della società rispetto all’obiettivo della Serie D, l’FC Vittoria ritiene doveroso fare chiarezza. A parlare è il presidente Vittorio Pinnolo (foto): “In questi giorni abbiamo letto e ascoltato ricostruzioni che non trovano alcun riscontro nella realtà. Si è parlato di un ridimensionamento della squadra, di una società che non vorrebbe la Serie D e persino di un futuro incerto. Nulla di tutto questo corrisponde al vero.

L’FC Vittoria è una società solida, strutturata e determinata. Non abbiamo mai perso di vista il nostro obiettivo stagionale: consolidare il secondo posto e giocarci fino in fondo le nostre carte nell’appendice dei play off. È un traguardo che richiede sacrificio, compattezza e lucidità, e noi siamo pienamente concentrati su questo percorso.

Pertanto, le voci circolate sono del tutto infondate. Non esiste alcun ridimensionamento della rosa, né alcun passo indietro rispetto alle nostre ambizioni. Al contrario, ribadiamo con forza la massima fiducia nello staff tecnico, che sta lavorando con professionalità e competenza, e nell’intero gruppo squadra, che ogni settimana dimostra attaccamento alla maglia e spirito di sacrificio. Questo è il momento dell’unità, non delle distrazioni. Società, staff, calciatori e tifosi devono remare nella stessa direzione. Il nostro progetto è chiaro e condiviso: crescere, competere e puntare in alto. Andiamo avanti più convinti che mai, tutti insieme, per un unico obiettivo”.

La società biancorossa invita l’ambiente a mantenere compattezza e fiducia, certa che solo attraverso il lavoro e la coesione si possano raggiungere i risultati che il club e la città meritano.

