Pozzallo, Fratelli d’Italia attacca Ammatuna: «Sguardo rivolto altrove, a rischio i fondi per l’abbattimento delle barriere»

POZZALLO, 11 Febbraio 2026 – Nuova sferzata politica all’indirizzo del sindaco Roberto Ammatuna e della sua giunta. Il circolo cittadino di Fratelli d’Italia denuncia quella che definisce «l’ennesima distrazione» di un’amministrazione accusata di trascurare i problemi locali per concentrarsi su dinamiche nazionali e internazionali.
Al centro della polemica c’è una nota ufficiale della Regione Siciliana. Il documento sollecita diversi enti locali, tra cui proprio il Comune di Pozzallo, a completare l’iter per la progettazione dei P.E.B.A. (Piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche), come previsto dal DPCM del 10 ottobre 2022.
Secondo gli esponenti di Fratelli d’Italia, il ritardo accumulato nell’iter progettuale è un segnale allarmante di cattiva gestione amministrativa.
L’accusa mossa dai meloniani è netta: in una situazione di dissesto finanziario, Pozzallo non può permettersi il lusso di perdere finanziamenti o opportunità legate a temi sensibili come l’inclusione e l’abbattimento degli ostacoli fisici per i cittadini con disabilità.
«È gravissimo che un Comune nelle nostre condizioni rischi di perdere un’occasione così importante per l’accessibilità», dichiarano i rappresentanti di FdI. «L’amministrazione Ammatuna dimostra ancora una volta di avere lo sguardo altrove, mentre la città continua ad accumulare ritardi e mancate opportunità».
Fratelli d’Italia ha annunciato che monitorerà con attenzione l’evolversi della situazione, affinché Pozzallo non perda definitivamente il treno dei fondi per i P.E.B.A. «Continueremo a richiamare l’amministrazione alle proprie responsabilità verso la città e i suoi cittadini», conclude la nota del partito.