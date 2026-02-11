Pozzallo, Fratelli d’Italia attacca Ammatuna: «Sguardo rivolto altrove, a rischio i fondi per l’abbattimento delle barriere»

Fratelli d’Italia ha annunciato che monitorerà con attenzione l’evolversi della situazione, affinché Pozzallo non perda definitivamente il treno dei fondi per i P.E.B.A. «Continueremo a richiamare l’amministrazione alle proprie responsabilità verso la città e i suoi cittadini», conclude la nota del partito.

«È gravissimo che un Comune nelle nostre condizioni rischi di perdere un’occasione così importante per l’accessibilità», dichiarano i rappresentanti di FdI. «L’amministrazione Ammatuna dimostra ancora una volta di avere lo sguardo altrove, mentre la città continua ad accumulare ritardi e mancate opportunità».

L’accusa mossa dai meloniani è netta: in una situazione di dissesto finanziario, Pozzallo non può permettersi il lusso di perdere finanziamenti o opportunità legate a temi sensibili come l’inclusione e l’abbattimento degli ostacoli fisici per i cittadini con disabilità.

Secondo gli esponenti di Fratelli d’Italia, il ritardo accumulato nell’iter progettuale è un segnale allarmante di cattiva gestione amministrativa.

POZZALLO, 11 Febbraio 2026 – Nuova sferzata politica all’indirizzo del sindaco Roberto Ammatuna e della sua giunta. Il circolo cittadino di Fratelli d’Italia denuncia quella che definisce «l’ennesima distrazione» di un’amministrazione accusata di trascurare i problemi locali per concentrarsi su dinamiche nazionali e internazionali.

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.