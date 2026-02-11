Vittoria. E’ tragedia sulla SP 68: non ce l’ha fatta la donna ferita nel frontale in contrada Salmè

VITTORIA, 11 Febbraio 2026– Non ce l’ha fatta la donna rimasta coinvolta nel terribile incidente stradale avvenuto intorno alle 10:30 di ieri mattina lungo la SP 68, in contrada Salmè. Nonostante il disperato trasferimento d’urgenza e i tentativi dei medici, il suo cuore ha cessato di battere nelle scorse ore.

Il sinistro ha visto coinvolti un autocarro Iveco e una Fiat, che si sono scontrati frontalmente per cause ancora al vaglio della Polizia Locale di Vittoria. L’impatto è stato di una violenza inaudita, tanto da ridurre l’autovettura a un ammasso informe di lamiere, intrappolando gli occupanti all’interno dell’abitacolo accartocciato.

La scena apparsa ai primi soccorritori è stata drammatica. Per estrarre i feriti è stato necessario il lungo lavoro dei Vigili del Fuoco, che hanno operato con cesoie e divaricatori idraulici per tagliare le portiere della vettura.

Data la gravità del quadro clinico, caratterizzato da sospetti traumi cranici e spinali, la centrale operativa del 118 aveva inviato sul posto due elicotteri. I velivoli sono atterrati direttamente sulla carreggiata della provinciale per prelevare i feriti e trasferirli d’urgenza al reparto di Neurochirurgia dell’ospedale Cannizzaro di Catania.

Purtroppo, le lesioni riportate dalla donna sono risultate troppo gravi. Mentre l’altro ferito resta in prognosi riservata sotto stretta osservazione dei medici catanesi, la notizia del decesso della passeggera ha gettato nel dolore la comunità.

Sul luogo del sinistro sono intervenute le pattuglie della Polizia Locale di Vittoria per i rilievi tecnici necessari a ricostruire l’esatta dinamica e stabilire eventuali responsabilità. La strada è rimasta chiusa al traffico per diverse ore per consentire le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell’area.

