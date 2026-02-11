Alla giornalista modicana Raffa il “Premio Sicilia 44^ edizione” per “Assurdo ma vero”, giallo-thriller ambientato in Sicilia

Noto, 11 Febbraio 2026 – Il giallo thriller “Assurdo ma vero” (Bookabook editore) della giornalista modicana Valentina Raffa si aggiudica, come scrittrice, il favore della Commissione del “Premio Sicilia 44^ edizione”.

Un Premio, ideato nel 1982 da Corrado Armeri, per avere portato alto il nome della Sicilia, averne divulgato i valori e “Quale segno di alto riconoscimento per l’opera svolta e per i valori espressi in coerenza con i principi civili, culturali e umani che ispirano il Premio Sicilia”, come si legge nella targa consegnata nel corso della cerimonia.

La serata di premiazione, presentata dal giornalista Massimiliano Casto, si è svolta il primo Febbraio scorso, tra spettacolo, teatro musicale, sfilate e poesia, nello splendido scenario del teatro “Tina Di Lorenzo” a Noto.

“Il Premio è per me motivo di orgoglio e onore – commenta l’autrice -. Un importante riconoscimento che, nella motivazione, racchiude tutta la mia vita, dal giornalismo alla narrativa. Un riconoscimento che giunge per il mio legame con la mia terra, caratterizzata da splendidi paesaggi che fanno da sfondo alle due storie di cronaca narrate nel libro, da una gastronomia genuina, che è tradizione, ma soprattutto valore che viene coltivato di generazione in generazione. In un passo, parlando di un dolce, scrivo che c’era “profumo di infanzia, profumo di nonna”. Ecco, è il valore della famiglia che coltiviamo in Sicilia. Ringrazio la Commissione, presieduta dal dott. Roberto Caruso, l’ideatore e fondatore del Premio Sicilia, Corrado Armeri, e Agorà Stupor Mundi, associazione presieduta da Carmen Di Tommasi, che, insieme a OpeNoto, ha organizzato la serata di premiazione”.

Ecco la motivazione del Premio Sicilia a Valentina Raffa:

“Giornalista e scrittrice, Lei si è distinta per la qualità e la profondità del Suo lavoro, capace di coniugare rigore dell’informazione, sensibilità narrativa e attenzione ai temi sociali e culturali. Attraverso la parola scritta e l’attività giornalistica, ha contribuito a costruire consapevolezza, memoria e dialogo, offrendo una lettura attenta e responsabile della realtà contemporanea”.

