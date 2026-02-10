  • 10 Febbraio 2026 -
Attualità | Modica

Modica, pubblicato l’avviso per la segnalazione dei danni del ciclone Harry

Tempo di lettura: 2 minuti

Modica, 10 Febbraio 2026 – “E’ pubblicato sul sito del comune di Modica l’avviso a seguito degli eccezionali eventi meteorologici del 19 e 20 gennaio 2026 – CICLONE HARRY-.
Sul sito dell’ente sono disponibili i moduli B1 e C1 per la segnalazione e la ricognizione dei danni subiti:
• alle abitazioni (modulo B1)
• alle attività produttive ed economiche (modulo C1)
I moduli, debitamente compilati, dovranno essere poi trasmessi al comune di Modica entro il 27 febbraio 2026, preferibilmente a mezzo PEC protocollo.comune.modica@pec.it e dovranno contenere:
• la segnalazione dettagliata dei danni subiti e direttamente riconducibili all’evento meteorologico;
• una quantificazione analitica dei danni, con la descrizione delle spese necessarie per il ripristino funzionale delle abitazioni e per la ripresa delle attività economiche e produttive;
• un adeguato supporto fotografico a corredo della segnalazione;
• l’indicazione obbligatoria di recapiti aggiornati (telefono ed e-mail/PEC) del soggetto segnalante, necessari per eventuali successive comunicazioni e per l’aggiornamento o l’integrazione dei dati, anche tramite ulteriori schede o moduli che potranno essere richiesti in futuro.
“Il nostro Ufficio di Protezione Civile comunale – rileva il sindaco, Maria Monisteri – resta a disposizione per ulteriori informazioni”.

1 commento su “Modica, pubblicato l’avviso per la segnalazione dei danni del ciclone Harry”

  1. Cittadino

    Sono da risarcire i danni del ciclone Athos ( marzo 2012 ).
    Danni denunciati e verificati, di cui nessuno parla o prende iniziativa.
    Gnaziu È sordo, ora come nel 2013 da sindaco.

