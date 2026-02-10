  • 10 Febbraio 2026 -
  10 Febbraio 2026
Attualità | Vittoria

Vittoria. Iniziativa in memoria di Giovanni Palatucci

Tempo di lettura: 2 minuti

Vittoria, 10 febbraio 2026 – La Questura di Ragusa ha commemorato Giovanni Palatucci, già Questore di Fiume, deceduto il 10 febbraio 1945 nel campo di concentramento di Dachau, insignito della Medaglia d’Oro al Merito Civile e riconosciuto “Giusto tra le Nazioni”.
La cerimonia si è svolta a Piazza Vittoria Colonna, a Vittoria, in prossimità della stele e dell’ulivo piantumato nel 2021, con la deposizione di una corona di fiori alla presenza del Prefetto di Ragusa, Tania Giallongo, del Questore di Ragusa, Salvatore Fazzino, del Sindaco di Vittoria, Francesco Aiello, e delle principali autorità civili e militari locali e provinciali.
Nel corso della commemorazione, il Baby Sindaco ha dato lettura di brano in cui si narrava della vita di Giovanni Palatucci; infine, gli alunni della scuola “Portella della Ginestra” hanno intonato il canto “Gam Gam” ed eseguito l’Inno d’Italia.

