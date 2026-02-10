  • 10 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 10 Febbraio 2026 -
Cronaca | Ragusa

Risultati significativi in materia di sicurezza stradale per il Nucleo Motociclisti della Polizia Locale di Ragusa

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

Ragusa, 10 febbraio 2026 – Il Nucleo Motociclisti della Polizia Locale di Ragusa, entrato pienamente a regime a partire dal mese di ottobre 2025, è stato impegnato in un’intensa attività di controllo del territorio e della viabilità conseguendo risultati significativi in materia di sicurezza stradale.
Le attività operative hanno interessato l’intero territorio Comunale mediante controlli stradali sia dinamici che fissi e si sono concentrate, in particolare, sulla prevenzione e repressione delle violazioni più gravi al Codice della Strada.
In ordine di gravità, l’azione di controllo ha riguardato prevalentemente la guida senza patente, la circolazione di veicoli privi di copertura assicurativa, nonché l’uso del telefono cellulare durante la guida.
Nel corso dei controlli sono state complessivamente elevate n. 369 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada.
Nell’ambito delle suddette attività sono stati sottoposti a sequestro n. 13 veicoli, posti sotto fermo n. 11 veicoli, ritirate n. 7 patenti di guida, e disposta la confisca di un’autovettura già sottoposta a sequestro e che il proprietario avrebbe dovuto custodire presso la propria abitazione.
Tali risultati si aggiungono agli ordinari controlli di viabilità nel corso dei quali sono state elevate numerose sanzioni per sosta irregolare, in particolare per attraversamenti pedonali, marciapiedi e intersezioni stradali.
Degne di nota, infine, l’esecuzione di un’identificazione fotodattiloscopica nei confronti di un cittadino extracomunitario privo di documenti e la denuncia a piede libero di un cittadino italiano che, non ottemperando all’alt imposto dagli agenti, si rendeva responsabile dei reati di resistenza, minaccia e oltraggio a pubblico ufficiale.
L’attività del Nucleo Motociclisti si inserisce nel più ampio quadro delle azioni poste in essere dalla Polizia Locale a tutela della sicurezza stradale e della legalità, con l’obiettivo di garantire una maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada.

“Il ritorno del Nucleo Motociclistico della Polizia Locale – sottolinea l’assessore alla Polizia Locale, Giovanni Gurrieri – rappresenta per noi un traguardo di cui essere profondamente orgogliosi. Dopo diversi anni di assenza, abbiamo fortemente voluto la sua riattivazione, e vedere come in pochissimo tempo sia diventato un pilastro fondamentale del nostro Comando è la conferma che eravamo sulla strada giusta.. Voglio ringraziare personalmente, uno ad uno, gli agenti che lo compongono per la dedizione e la professionalità dimostrate. Grazie all’agilità dei mezzi a loro disposizione, siamo oggi in grado di garantire una presenza molto più dinamica sul territorio: la rapidità d’intervento e la capacità di penetrazione nel traffico e nelle aree più complesse permettono di assistere i cittadini con una efficacia e una tempestività senza precedenti”.

© Riproduzione riservata
591192

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube