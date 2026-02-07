Unitre Modica. Nuovo appuntamento col Dr. Cicero che ha relazionato su patologie della mano

Modica, 07 febbraio 2026 – Dopo l’incontro dell’Aprile 2025, quando il dr. Carmelo Cicero, specialista in Ortopedia e Traumatologia, nonché in Chirurgia della mano, aveva relazionato sul “Tunnel carpale”, l’ultimo appuntamento con “I Giovedì dell’Unitre è stato dedicato ad un un altro argomento sulla salute con lo stesso Relatore. Nel corso di un qualificato e particolarmente interessante incontro svoltosi, come annunciato, presso l’Aula magna dell’Istituto Professionale di Stato “Principi Grimaldi”, dopo una breve introduzione dei rappresentanti del Consiglio direttivo dell’Unitre, Orazio Frasca e Tury Di Rosa, il dr. Cicero ha parlato di “Tendinite periferiche degli arti superiori” ed ha ampiamente ed esaurientemente sviluppato il tema in discussione riuscendo a richiamare l’attenzione e l’interesse dei numerosi partecipanti all’incontro. Ha messo in evidenza l’importanza della mano nel quotidiano e delle patologie sia infiammatorie che degenerative che possono colpirla; le mani, naturalmente, sono indispensabili nell’espletamento non solo del lavoro, ma anche della quotidianità domestica e quindi il Relatore ha fatto riferimento a ciò che in qualsiasi momento può colpire una persona ed alle conseguenze che ne possono derivare. La particolare partecipazione del numeroso pubblico, dopo aver seguito con attenzione l’esposizione del Relatore, ha reso ancora più interessante l’incontro rivolgendo allo stesso numerose e qualificate domande ricevendone esaurienti risposte, grazie alla risaputa preparazione e competenza del dr. Cicero, di grande spessore su una materia spesso sottovalutata ma che fa soffrire tante persone, soprattutto anziane.

