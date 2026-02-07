Ispica, oltre 56 mila euro dalla Regione per il potenziamento dell’asilo nido comunale “L’Archibimbo”

Ispica, 07 febbraio 2026 – Il Comune di Ispica ha ottenuto un finanziamento regionale di 56.058,91 euro destinato alla gestione e al potenziamento dell’asilo nido comunale “L’Archibimbo”, un servizio essenziale a sostegno delle famiglie del territorio. A darne notizia è il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia Ispica, Marco Santoro, che evidenzia l’importanza del contributo concesso dalla Regione Siciliana per il rafforzamento delle politiche sociali locali. Il finanziamento è il risultato di un iter fortemente voluto e sollecitato dagli esponenti di Fratelli d’Italia Ispica, Marco Santoro e Tonino Cafisi, e rappresenta – sottolineano – un esempio concreto di una politica basata sui fatti e sui risultati, attenta ai bisogni reali delle comunità. Determinante per il buon esito della procedura è stato il lavoro del Settore Servizi Sociali del Comune di Ispica, guidato dalla Dott.ssa Chiara Stornello, che ha predisposto e trasmesso tutta la documentazione necessaria entro il termine del 31 dicembre, come previsto da una nota della Regione Siciliana del 16 dicembre 2025. Un’attività svolta con grande professionalità e senso di responsabilità, nonostante il periodo festivo. Un ringraziamento particolare viene rivolto anche all’On. Giorgio Assenza per l’attenzione costante riservata al territorio ispicese. «Questo finanziamento – dichiara Marco Santoro – dimostra che Fratelli d’Italia non si limita agli annunci, ma lavora concretamente per intercettare opportunità e trasformarle in risorse utili per i cittadini. Il nostro modo di fare politica è fatto di presenza, ascolto e risultati. Ringrazio il Settore Servizi Sociali del Comune di Ispica, guidato dalla Dott.ssa Stornello, per il lavoro serio e puntuale svolto anche durante le festività». Sulla stessa linea Tonino Cafisi, che aggiunge: «Questo importante risultato conferma l’impegno costante del nostro coordinatore cittadino Marco Santoro, sempre attento ai bisogni sociali del territorio e capace di tradurre le istanze dei cittadini in azioni concrete. Un plauso va inoltre agli uffici comunali che, con grande senso del dovere, hanno lavorato senza sosta in un periodo complesso come quello natalizio, permettendo al Comune di cogliere un’opportunità fondamentale. Ringrazio inoltre l’On. Giorgio Assenza per la costante attenzione verso la nostra città». Il contributo regionale consentirà così di rafforzare e migliorare la gestione dell’asilo nido comunale “L’Archibimbo”, confermando l’attenzione dell’amministrazione e delle istituzioni coinvolte verso le politiche sociali e il sostegno concreto alle famiglie di Ispica.

