Giarratana. Furto al bancomat, il Sindaco e l’Amministrazione chiedono un rafforzamento della sicurezza

Giarratana, 07 febbraio 2026 – Il Sindaco e l’Amministrazione comunale di Giarratana seguono con forte preoccupazione il furto al bancomat verificatosi nelle scorse ore, un episodio di particolare gravità che ha turbato la comunità e inciso negativamente sul senso di sicurezza dei cittadini.

L’evento assume ulteriore rilevanza alla luce delle evidenti analogie con altri recenti episodi avvenuti nei comuni di Buccheri e Palazzolo Acreide, caratterizzati dal medesimo modus operandi, delineando un quadro che non può essere considerato isolato.

Per questo il Sindaco e l’Amministrazione comunale sottolineano l’urgenza di un immediato rafforzamento dei controlli sul territorio e di una presenza più costante dei presidi dello Stato, con particolare attenzione alle ore notturne, al fine di prevenire il ripetersi di episodi simili e tutelare la sicurezza di tutta la comunità.

La tutela della sicurezza e dell’ordine pubblico rappresenta una priorità imprescindibile per l’Amministrazione comunale, che continuerà a farsi portavoce delle legittime istanze dei cittadini, sollecitando un’azione coordinata, efficace e continuativa di prevenzione e vigilanza a salvaguardia del territorio e della serenità delle famiglie.

