  • 7 Febbraio 2026 -
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube
  • 7 Febbraio 2026 -
Modica | Sport

Calcio, Under 15 Regionale. Modica Airone non si ferma più. Sconfitta anche Rari Nantes

  • 0
Tempo di lettura: 2 minuti

MODICA, 07 Febbraio 2026 – Il Modica Airone non si ferma più. I ragazzi dell’Under 15 Regionale continuano la loro marcia trionfale verso il sogno chiamato “Élite”, superando con un netto 3–1 la  Rari Nantes. Una prestazione di carattere che conferma, ancora una volta, la qualità del progetto tecnico modicano.

La vittoria porta la firma di tre trascinatori che hanno saputo concretizzare il dominio in campo: Nicolò Hanna,  capitano e leader instancabile, che apre la strada con una rete di peso; Salvo Di Tommasi, freddo e determinante nel raddoppiare il vantaggio.; Gabriele Cerruto, che sigilla il risultato, mettendo in ghiaccio i tre punti.

I numeri della stagione parlano chiaro e descrivono un dominio assoluto nel girone: 9ª vittoria consecutiva(un filotto impressionante che testimonia la solidità mentale del gruppo);  14 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta in tutto il campionato; il  primo posto in classifica è blindato con ben 13 punti di distacco dall’Avola, prima inseguitrice.

Questo successo non è frutto del caso, ma del grande lavoro svolto dalla cantera del Modica Airone. Sotto la guida attenta di mister Andrea Tona, i ragazzi hanno mostrato una crescita costante, abbinando il bel gioco a una concretezza da grande squadra.

“Sempre più vicini alla meta. La promozione alla categoria Élite è ormai a un passo, premio meritato per un gruppo che ha fatto del sacrificio e del talento la propria bandiera – spiega il dirigente Giorgio Caccamo.”

Il traguardo è vicino, ma l’attenzione resta massima: mancano pochi metri per trasformare una stagione straordinaria in una promozione storica.

© Riproduzione riservata
591015

I commenti pubblicati dai lettori su www.radiortm.it riflettono esclusivamente le opinioni dei singoli autori e non rappresentano in alcun modo la posizione della redazione. La redazione di radiortm.it non si assume alcuna responsabilità per il contenuto dei commenti e fornirà, eventualmente, ogni dato in suo possesso all’autorità giudiziaria che ne farà ufficialmente richiesta.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.

  • Condividi

Articoli correlati

RTM per il cittadino

Hai qualcosa da segnalare? Invia una segnalazione in maniera completamente anonima alla redazione di RTM

Scrivici
UTENTI IN LINEA
Torna in alto
Facebook-f Instagram Rss Twitter Youtube