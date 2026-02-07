Calcio, Under 15 Regionale. Modica Airone non si ferma più. Sconfitta anche Rari Nantes

MODICA, 07 Febbraio 2026 – Il Modica Airone non si ferma più. I ragazzi dell’Under 15 Regionale continuano la loro marcia trionfale verso il sogno chiamato “Élite”, superando con un netto 3–1 la Rari Nantes. Una prestazione di carattere che conferma, ancora una volta, la qualità del progetto tecnico modicano.

La vittoria porta la firma di tre trascinatori che hanno saputo concretizzare il dominio in campo: Nicolò Hanna, capitano e leader instancabile, che apre la strada con una rete di peso; Salvo Di Tommasi, freddo e determinante nel raddoppiare il vantaggio.; Gabriele Cerruto, che sigilla il risultato, mettendo in ghiaccio i tre punti.

I numeri della stagione parlano chiaro e descrivono un dominio assoluto nel girone: 9ª vittoria consecutiva(un filotto impressionante che testimonia la solidità mentale del gruppo); 14 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta in tutto il campionato; il primo posto in classifica è blindato con ben 13 punti di distacco dall’Avola, prima inseguitrice.

Questo successo non è frutto del caso, ma del grande lavoro svolto dalla cantera del Modica Airone. Sotto la guida attenta di mister Andrea Tona, i ragazzi hanno mostrato una crescita costante, abbinando il bel gioco a una concretezza da grande squadra.

“Sempre più vicini alla meta. La promozione alla categoria Élite è ormai a un passo, premio meritato per un gruppo che ha fatto del sacrificio e del talento la propria bandiera – spiega il dirigente Giorgio Caccamo.”

Il traguardo è vicino, ma l’attenzione resta massima: mancano pochi metri per trasformare una stagione straordinaria in una promozione storica.

