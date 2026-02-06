Un riconoscimento per Ragusa nell’ambito del premio “Comuni Ricicloni Sicilia”

Ragusa, 06 febbraio 2026 – Ragusa è il primo capoluogo siciliano per Raccolta differenziata. Un dato certificato da Legambiente, Sicilia Munniza Free ed Ecoforum regionale che stamani a Palermo, nell’ambito del premio “Comuni Ricicloni Sicilia”, hanno consegnato il riconoscimento a una piccola delegazione del nostro Ente composta dalla presidente della Commissione Ambiente, la consigliera Maria Grazia Criscione, e dai rappresentati dell’Ufficio Ambiente comunale.

“A nome del sindaco e di tutta la cittadinanza ragusana – dichiara la consigliere Criscione – ho ringraziato quelle che sono delle vere e proprie istituzioni in tema ambientale per aver voluto riconoscere l’impegno dei ragusani per un presente e un futuro sostenibile. Questa certificazione, attestata da enti terzi, deve essere un ulteriore input per continuare a riciclare e a riciclare bene.”

