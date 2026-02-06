Castello di Donnafugata, Schininà (PD Ragusa): “Comunicazione omissiva del sindaco. La città ha diritto alla verità”

Ragusa, 06 febbraio 2026 – “Un’operazione di verità nei confronti della città”. È questo l’obiettivo dell’iniziativa promossa dal Partito Democratico di Ragusa al Castello di Donnafugata dove si è svolta una seduta della segreteria cittadina nel corso della quale il segretario del circolo cittadino, Riccardo Schininà, e altri dirigenti hanno denunciato gravi omissioni nella comunicazione istituzionale dell’amministrazione comunale sulla gestione del complesso monumentale.

Secondo quanto emerso da un’istanza di accesso agli atti, il procedimento di partenariato speciale pubblico-privato per l’affidamento della gestione del Castello di Donnafugata, interrotto formalmente il 5 dicembre 2025 con un provvedimento dirigenziale, è oggetto di un’indagine della Procura della Repubblica già a partire dal 2024.

“Il sindaco – ha dichiarato Schininà durante il suo intervento – ha presentato l’interruzione della procedura come una scelta tecnico-amministrativa improntata alla massima trasparenza e alla totale assenza di ingerenze politiche. Ma nella comunicazione ufficiale manca un fatto determinante che la città deve conoscere”.

Dalla documentazione acquisita risulterebbero infatti tre accessi della Guardia di Finanza presso il Comune di Ragusa: un primo accesso, poi un secondo alla vigilia della richiesta urgente di documentazione inviata dal dirigente comunale alla società coinvolta, e un ulteriore accesso il 10 dicembre, successivo al provvedimento di interruzione della procedura.

“Questi elementi – sottolinea il segretario PD – dimostrano che l’indagine era in corso e proseguiva proprio nei giorni in cui il procedimento veniva bloccato. È legittimo chiedersi se la partnership sia saltata per una scelta amministrativa autonoma o piuttosto per l’incalzare di un’inchiesta giudiziaria”.

Nei giorni scorsi il sindaco di Ragusa ha accusato il PD di utilizzare una comunicazione ingannevole nei confronti della città su questo e altri argomenti. “Il PD, naturalmente, respinge al mittente queste accuse: il PD cerca la trasparenza, l’amministrazione comunale omette fatti importanti. Chi governa – conclude Schininà – ha il dovere di fornire sempre un quadro completo dei fatti per consentire ai cittadini di esprimere una valutazione politica consapevole sull’operato della amministrazione”.

Salva