Basket. La SuperConveniente Ragusa in campo di sabato: contro Brindisi per rialzare la testa

Ragusa, 06 febbraio 2026 -“Sfida ad alta quota per la SuperConveniente Virtus Ragusa di basket, impegnata nell’anticipo (sabato alle 18) sul parquet della Dinamo Brindisi nella quarta giornata di ritorno del campionato di Serie B Interregionale. I pugliesi si presentano con un bilancio di 11 vittorie e 6 sconfitte, quarti in classifica, e sono reduci dalla battuta d’arresto di misura rimediata domenica scorsa a Corato (70-68). In casa, però, la Dinamo non ha mai sbagliato: sette successi in altrettante gare al PalaZumbo.

Sotto canestro la coppia Corral–Dip garantisce fisicità ed esperienza, mentre Di Ianni assicura 11,2 punti e 7 rimbalzi di media. In doppia cifra anche il serbo Stankovic e il playmaker Sebastian Gonzalez, inserito a dicembre e già protagonista con 19,8 punti di media e quasi il 40% dall’arco. Importante anche il contributo del lituano Sapiega, che viaggia a 14,6 punti.

La gara d’andata sorrise alla SuperConveniente, capace di imporsi con autorità per 86-69 al termine di una prestazione solida, impreziosita dai 21 punti ciascuno di Adeola e Brown. I ragusani arrivano all’appuntamento dopo il primo k.o. casalingo della stagione, una battuta d’arresto che non modifica però gli equilibri in vetta: la Virtus resta appaiata alla Viola al primo posto, a conferma di un percorso costruito con continuità.

“Come si reagisce al k.o. contro Catanzaro? Si reagisce arrabbiandosi per la sconfitta – dice l’assistant coach Lia Valerio – ma anche pensando alla prossima, che per noi è una partita importante e una bella occasione, perché si tratta di uno scontro al vertice. Si reagisce evitando di pensare al singolo incontro: come abbiamo imparato anche nelle ultime stagioni, il campionato è lungo e può diventare lunghissimo. Noi dobbiamo essere bravi a focalizzarci non solo su quello che è appena successo, ma ad avere una visione d’insieme, a guardarci da lontano e ad avere una prospettiva tutti insieme. E’ questo l’aspetto che ci permetterà di arrivare in fondo con la giusta dose di consapevolezza e di fiducia”.

Restano da valutare le condizioni di Adeola, che sta recuperando dalla distorsione alla caviglia sinistra subita contro Monopoli venti giorni fa. Gli arbitri dell’incontro saranno i signori Aldo Procacci di Corato (Bari) e Giacomo Tornese di Monteroni di Lecce (Lecce).

Salva