Promozione. Turno di stop ma di allenamenti per il Santa Croce Calcio

Santa Croce Camerina, 06 febbraio 2026 – Nella prima settimana di sosta del campionato di Promozione, il Santa Croce calcio si è allenato regolarmente senza alcuna sosta.

I ragazzi di mister Fabio Campanaro non hanno mollato un attimo e hanno sostenuto sedute di allenamento da settimana tipo.

L’allenatore biancazzurro dopo le ultime prove positive ha voluto che la sua squadra si mantenesse sul pezzo e proprio per questo motivo ha fatto svolgere allenamenti, sia dal punto di vista atletico, sia in quello prettamente tecnico.

In questo fine settimana non sono però previsti allenamenti congiunti con altre compagini, per cui, dopo il rompete le righe dell’allenamento di venerdì pomeriggio, la squadra si ritroverà martedì prossimo per l’inizio degli allenamenti settimanali.

L’umore che ha accompagnato i ragazzi in questi giorni è stato certamente positivo e questo è un bene se si considera che alla ripresa del campionato, il Santa Croce avrà da affrontare un importante tour de force che vedrà i biancazzurri affrontare in successione il Noto in casa, il Sommatino in trasferta e nuovamente in casa il Gela.

Fra poco, inoltre, si entrerà nel rush finale del torneo e la concentrazione dovrà essere alta per non sprecare quanto di buono fatto finora.

